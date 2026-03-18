Ministerul Apărării din Arabia Saudită declară că apărarea sa antiaeriană a interceptat cu succes patru rachete balistice lansate spre Riad, potrivit Aljazeera.

Reziduuri au căzut în diferite părți ale capitalei din cauza interceptărilor, a anunțat ministerul într-un scurt comunicat pe X.

Nu au fost raportate pagube sau răniți.