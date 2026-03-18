Ministerul Apărării din Arabia Saudită declară că apărarea sa antiaeriană a interceptat cu succes patru rachete balistice lansate spre Riad, potrivit Aljazeera.
Reziduuri au căzut în diferite părți ale capitalei din cauza interceptărilor, a anunțat ministerul într-un scurt comunicat pe X.
Nu au fost raportate pagube sau răniți.
Știrea inițială: În ultimele minute există rapoarte despre două explozii puternice în capitala saudită, Riad.
Locuitorii au primit alerte bruște pe telefoane, care spuneau că „zona se află sub o amenințare aeriană ostilă”, arată NYTimes.
Oficialii din Arabia Saudită au emis avertismente de pericol pentru Riad și al-Kharj, prin patforma Națională de Avertizare Timpurie pentru Cazuri de Urgență.
Centrul energetic Ras Laffan din Qatar, la 80 de km de Doha, este evacuat chiar în acest moment. Este vorba de cea mai mare instalație de producție de GNL din lume.
Ultima dată a fost atacată pe 2 martie, la începutul acestui conflict. QatarEnergy, compania care o deține, a declarat că va întrerupe temporar producția acolo.
Iranului a anunțat astăzi că viza militar infrastructura energetică din Qatar, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită. Lucrătorii din zona marilor rafinării din Orient au fost evacuați. Pentru prima dată de la începutul războiului le-a fost transmis că există amenințare cu un atac aerian.