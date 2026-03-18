UPDATE 5. Iranul amenință că atacă rafinăriile din Haifa

Gărzile Revoluționare emit acum avertismente de evacuare și pentru rafinăriile din Haifa.

UPDATE. 4. Qatar reacționează și condamnă Israelul: atacul asupra gazului din Iran – un pas periculos și iresponsabil

„Atacurile israeliene asupra instalațiilor legate de câmpul South Pars din Iran, o extensie a câmpului North Field din Qatar, reprezintă un pas periculos și iresponsabil în contextul actualei escaladări militare din regiune.

Atacurile asupra infrastructurii energetice constituie o amenințare la adresa securității energetice globale, precum și la adresa populațiilor din regiune și a mediului înconjurător.

Reiterăm, așa cum am subliniat în repetate rânduri, necesitatea de a evita atacarea instalațiilor vitale. Facem apel la toate părțile să dea dovadă de reținere, să respecte dreptul internațional și să depună eforturi pentru dezamorsarea conflictului într-un mod care să mențină securitatea și stabilitatea regiunii”, spune MAE Qatar.

UPDATE 3. Iran anunță că va răspunde cu atacarea instalațiilor petrochimice din Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite

Iran a emis un avertisment pentru mai multe state din Golf. Autoritățile de la Teheran au cerut evacuarea instalațiilor petrochimice din Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

„Această facilitate va fi supusă unor lovituri militare în următoarele ore. Toți angajații și locuitorii din împrejurimi trebuie să evacueze locul imediat pentru siguranța dumneavoastră”, se arată în avertizările emise de Teheran.

Potrivit anunțului, instalațiile vizate sunt: Câmpul de gaze Al-Hosn în Emiratele Arabe Unite, Complexul petrochimic și compania Mesaieed Holding (filială Chevron) și Rafinăria Ras Laffan din Qatar, dar și Complexul petrochimic Al-Jubail în Jubail din Arabia Saudită.

UPDATE 2: Trump reacționează: „Îi scoatem din afaceri”

La scurt timp după atac, președintele Donald Trump a reacționat printr-un mesja publicat pe platforma Truth Social. „Nu uitați, pentru toți acei „proști” care sunteți acolo, Iranul este considerat, de toată lumea, STATUL NUMĂRUL UNU CARE SPONSORIZEAZĂ TERORISMUL. Îi scoatem rapid din afaceri!”, se arată în mesajul liderului de la Washington.

UPDATE 1: Presa israeliană relatează că atacul a fost coordonată de Statele Unite ale Americii, cu sprijin complet din partea președintelui Trump

Complexul procesează aproximativ 40% din gazul Iranului, iar o sursă militară israeliană, avertizează că o astfel de acțiune ar atrage represalii asupra infrastructurii energetice din Israel și din întreaga regiune.

Știrea inițială

Atacul a vizat facilități situate în zona Asaluyeh, din provincia Bushehr, informează Associated Press.

„Cu câteva momente în urmă, părți ale instalațiilor de gaze situate în Zona Economică Specială Energetică South Pars din Asaluyeh au fost lovite de proiectile lansate de inamicul americano-sionist”, a transmis presa iraniană.

Potrivit The Times of Israel, atacul a fost executat de forțele aeriene israeliene

Câmpul de gaze South Pars, situat în Golful Persic, este exploatat în comun de Iran și Qatar. Teheranul a lansat mai multe atacuri asupra Qatarului și a altor state din Golful Persic.

Anterior, forțele americane au vizat și insula Kharg, principalul terminal petrolier al Iranului din Golful Persic.

Iranul a suspendat parțial și în iunie 2025 producția la zăcământul de gaze South Pars – cel mai mare din lume – după ce un atac aerian israelian a declanșat un incendiu la fața locului

Zăcământul South Pars, situat în largul coastei din sudul provinciei Bushehr, este responsabil pentru cea mai mare parte a producției de gaze a Iranului.

Teheranul împarte zăcământul cu Qatarul, care se referă la porțiunea sa ca fiind Zăcământul Nord.

Iranul, al treilea cel mai mare producător de gaze din lume după Statele Unite și Rusia, produce aproximativ 275 de miliarde de metri cubi de gaze pe an, aproximativ 6,5% din producția globală.

Din cauza sancțiunilor internaționale, țara consumă cea mai mare parte a acestei cantități pe plan intern. Qatarul, care operează majoritatea zăcământului comun cu sprijinul unor firme globale precum Exxon și Shell, produce anual 77 de milioane de tone de gaze naturale lichefiate, aprovizionând atât piețele europene, cât și cele asiatice.