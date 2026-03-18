Prima pagină » Știrile zilei » Prețul petrolului a crescut în urma atacului asupra centrului South Pars

Prețul petrolului a crescut în urma atacului asupra centrului South Pars

Prețul petrolului a intrat în creștere după ce forțele aeriene israeliene au lansat un raid asupra centrului South Pars, care administrează cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume. În replică, Teheranul a avertizat că va lovi mai multe rafinării din Golf.
Radu Mocanu
18 mart. 2026, 17:03, Economic

Cotația Brent a crescut cu 4.4%, adică 4.53 dolari, ajungând la 107.95 dolari pe baril, iar petrolul american, West Texas Intermediate, a crescut cu 1.91 dolari, până la 98.12 dolari pe baril sau 2%, notează Reuters. 

Creșterea prețurilor vine după ce Garda Revoluționară iraniană a amenințat cu atacuri asupra mai multor centre energetice din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar. 

Iranul a lansat amenințări la adresa statelor din Golful Persic după ce forțele aeriene israeliene au atacat Complexul South Pars. Zăcământul South Pars, situat în largul coastei din sudul provinciei Bushehr, este responsabil pentru cea mai mare parte a producției de gaze a Iranului.Teheranul împarte zăcământul cu Qatarul.

„Instalațiile petroliere asociate cu America sunt acum la egalitate cu bazele americane și vor fi atacate cu toată forța”, transmite Alireza Tangsiri, comandantul forțelor navale din Corpul Gărzii Revoluționare. 

