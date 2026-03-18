Prețul petrolului a crescut în urma atacului asupra centrului South Pars

Cotația Brent a crescut cu 4.4%, adică 4.53 dolari, ajungând la 107.95 dolari pe baril, iar petrolul american, West Texas Intermediate, a crescut cu 1.91 dolari, până la 98.12 dolari pe baril sau 2%, notează Reuters.

Creșterea prețurilor vine după ce Garda Revoluționară iraniană a amenințat cu atacuri asupra mai multor centre energetice din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar.

Iranul a lansat amenințări la adresa statelor din Golful Persic după ce forțele aeriene israeliene au atacat Complexul South Pars. Zăcământul South Pars, situat în largul coastei din sudul provinciei Bushehr, este responsabil pentru cea mai mare parte a producției de gaze a Iranului.Teheranul împarte zăcământul cu Qatarul.

„Instalațiile petroliere asociate cu America sunt acum la egalitate cu bazele americane și vor fi atacate cu toată forța”, transmite Alireza Tangsiri, comandantul forțelor navale din Corpul Gărzii Revoluționare.