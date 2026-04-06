Israelul a lansat un nou atac asupra uzinei petrochimice South Pars din Iran

Anunțul a fost dat de ministrul israelian al Apărării într-o declarație video, potrivit Gulf News.

„Forțele de Apărare ale Israelului au desfășurat, în urmă cu puțin timp, un atac asupra celei mai mari instalații petrochimice a Iranului, amplasată în Assaluyeh – o țintă strategică care asigură aproximativ 50 % din producția petrochimică a țării”, a declarat Kratz.

Anunțul vine după ce, luni, agenția semioficială iraniană de știri Fars, relata că mai multe explozii au fost auzite la complexul petrochimic South Pars din orașul Assaluyeh din provincia Bushehr.

Potrivit agenției Tasmin, au fost atacate și companiile locale care furnizează energie electrică, apă și oxigen. Agenția locală precizează și că compania petrochimică Pars nu a suferit daune.

Cu toate acestea, furnizarea energiei electrice a fost oprită în toate unitățile petrochimice din orașul Assaluyeh.

Uzina petrochimică South Pars este situată pe cel mai mare zăcământ de gaze naturale offshore din lume. Situat în Golful Persic, zăcământul este împărțit între Iran și Qatar. Acesta conține aproximativ 51 de trilioane de metri cubi de gaze utilizabile – o cantitate suficientă pentru a acoperi necesarul mondial timp de 13 ani, potrivit Chanel New Asia.

Reamintim că nu este primul atac de acest gen asupra instalației petrochimice. Uzina petrochimică South Pars a mai fost atacată în luna martie, când atacurile israeliene au vizat infrastructura critică de petrol și gaze din statele arabe, inclusiv asupra instalației de gaz natural lichefiat Ras Laffan din Qatar.

Reamintim că la începutul lunii aprilie, Donald Trump, care este aliat al Israelului, a amenințat că va ținti, în următoarele două sau trei săptămâni, instalațiile petroliere, dar și stațiile de desalinizare ale Iranului.