Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 38. Reuters: Iran și SUA au primit un plan pentru încetarea ostilităților / Trump nu a aprobat acordul de încetare a focului

Trump nu a aprobat încă acordul de încetare a focului cu Iranul

Casa Albă a confirmat, luni, că se ia în considerare un acord pentru o încetare a focului de 45 de zile cu Iranul, dar că președintele Donald Trump „nu a aprobat” propunerea și continuă războiul.

Presa americană a relatat că Washingtonul a primit o propunere din partea mediatorilor pentru un armistițiu de 45 de zile în războiul din Orientul Mijlociu.

„Aceasta este una dintre numeroasele idei, iar președintele (n.r. –Trump) nu a aprobat-o. Operațiunea Epic Fury continuă”, a declarat un oficial al Casei Albe pentru Reuters, adăugând că președintele va vorbi mai mult despre conflict în cadrul unei conferințe de presă programată la ora 13:00 în SUA (ora României, 20:00).

Agenția Internațională a Energiei Nucleare afirmă că atacurile centralei Bushehr trebuie să înceteze

Șeful agenției ONU de supraveghere nucleară a avertizat, luni, că atacurile din apropierea centralei nucleare Bushehr din Iran „reprezintă un pericol foarte real pentru siguranța nucleară și trebuie să înceteze”, potrivit Gulf News.

Instalația, situată în sudul țării și dotată cu un reactor de 1.000 de megawați, a fost ținta unor atacuri de patru ori de la începutul războiului dus de SUA și Israel împotriva Iranului. Cel mai recent atac s-a desfășurat, sâmbătă, potrivit presei de stat iraniene.

Israelul a atacat din nou uzina petrochimică South Pars din Iran

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a afirmat că armata țării sale este responsabilă de atacul asupra instalației petrochimice South Pars din Asaluyeh.

Katz a declarat că Israelul „tocmai a lansat un atac puternic asupra celei mai mari instalații petrochimice din Iran, situată în Asaluyeh, o țintă centrală responsabilă pentru aproximativ 50% din producția petrochimică a țării”.

Kremlinul afirmă că întregul Orient Mijlociu este „în flăcări”

Luni, Kremlinul a declarat că războiul cu Iranul se intensifică atât din punct de vedere geografic, cât și al impactului economic, și că întreaga regiune a Orientului Mijlociu este „în flăcări” din cauza atacurilor SUA și ale Israelului asupra Republicii Islamice.

Întrebat de Reuters despre remarca lui Trump, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor că Rusia a luat cunoștință de aceasta, dar că Kremlinul a preferat să nu comenteze direct.

„Constatăm că nivelul de tensiune din regiune crește și continuă să crească”, a spus Peskov. „De fapt, întreaga regiune este în flăcări. Acestea sunt consecințe foarte periculoase și negative ale agresiunii declanșate împotriva Iranului.”

Israelul accelerează producția de rachete interceptoare pe fondul războiului cu Iranul

Guvernul israelian a aprobat un plan de accelerare a producției de rachete interceptoare „Arrow”, a anunțat luni Ministerul Apărării, potrivit CNN.

Sistemul Arrow constituie nivelul superior al rețelei de apărare pe mai multe niveluri a Israelului, concepută pentru a intercepta rachetele balistice cu rază lungă de acțiune în afara atmosferei și la marginea acesteia. Este arma principală pe care Iranul a folosit-o împotriva Israelului în timpul conflictului actual și al războiului de 12 zile din iunie 2025.

Coreea de Sud va trimite nave către un port saudit de la Marea Roșie pentru a ocoli strâmtoarea Ormuz

Coreea de Sud va trimite cinci nave sub pavilion coreean în portul Yanbu din Marea Roșie, din Arabia Saudită, pentru a contribui la stabilirea unor rute alternative de aprovizionare cu petrol, în vederea evitării întreruperilor din Strâmtoarea Ormuz, a declarat un deputat al partidului de guvernământ, potrivit Al Jazeera.

„Navele sub pavilion coreean trebuie trimise pe rute alternative” pentru a asigura aprovizionarea cu țiței folosind rute de export care ocolesc Strâmtoarea Hormuz, a declarat acesta, potrivit sursei citate.

Iranul și-a formulat răspunsul la propunerile de încetare a focului

Iranul și-a formulat pozițiile și cererile ca răspuns la recentele propuneri de încetare a focului transmise prin intermediari, a declarat luni un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, adăugând că negocierile sunt „incompatibile cu ultimatumurile și amenințările de a comite crime de război”.

Purtătorul de cuvânt Esmaeil Baghaei a spus că Teheranul are o serie de cerințe bazate pe interesele sale naționale, care au fost deja transmise prin canale intermediare, adăugând că cererile anterioare ale SUA, precum planul în 15 puncte, au fost respinse pentru că erau „excesive”, scrie Reuters.

„Iranul nu ezită să-și exprime clar ceea ce consideră a fi cererile sale legitime, iar acest lucru nu ar trebui interpretat ca un semn de compromis, ci mai degrabă ca o reflectare a încrederii sale în apărarea pozițiilor sale”, a declarat Baghaei într-o conferință de presă.

Organizațiile umanitare avertizează că războiul din Iran împiedică alimentele și medicamentele să ajungă la milioane de oameni

Grupurile de ajutorare umanitare avertizează că războiul din Orientul Mijlociu le-a afectat considerabil capacitatea de a livra alimente și medicamente la milioane de oameni aflați în nevoie din întreaga lume și că suferința se va adânci dacă violența va continua.

Conflictul nu numai că a întrerupt rute vitale de transport maritim, creând o criză energetică globală, dar perturbă și lanțurile de aprovizionare pentru grupurile de ajutor, forțându-le să utilizeze rute mai costisitoare și mai consumatoare de timp, potrivit AP.

Rute cheie precum Strâmtoarea Ormuz au fost practic închise, iar rutele dinspre centre strategice precum Dubai, Doha și Abu Dhabi au fost, de asemenea, afectate. Costurile de transport au crescut odată cu creșterea tarifelor la combustibil și asigurare, ceea ce înseamnă că se pot livra mai puține provizii cu aceeași sumă de bani.

Iranul refuză redeschiderea Strâmtorii Ormuz în schimbul unui „armistițiu temporar”

Iranul nu va redeschide Strâmtoarea Ormuz în schimbul unui „armistițiu temporar”, a declarat un înalt oficial iranian pentru Reuters.

Oficialul a confirmat că Iranul a primit propunerea Pakistanului pentru un armistițiu imediat și o analizează, adăugând că Teheranul nu acceptă să fie presat să accepte termene limită și să ia o decizie, scrie Al Jazeera.

Un lider al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a fost ucis în timpul unui atac aerian

Un lider al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a fost ucis luni în timpul unui atac aerian. Informația a fost confirmată de autoritățile din Iran.

Este vorba despre generalul Majid Khatami, șeful serviciilor de informații din cadrul IRGC. Anterior, Majid Hadimi a condus Organizația de Apărare a Informațiilor din IRGC. El a fost considerat unul dintre ofițerii cheie de securitate ai regimului.

Reuters: Iran și SUA au primit un plan pentru încetarea ostilităților. Propunerea, elaborată de Pakistan

Iran și SUA au primit un plan privind încetarea ostilităților care ar putea intra în vigoare astăzi. Planul a fost elaborat de Pakistan și a fost transmis celor două țări în cursul nopții de duminică spre luni.

„Toate elementele trebuie convenite astăzi”, a spus sursa pentru Reuters, care a subliniat că înțelegerea inițială ar fi structurată sub forma unui memorandum de înțelegere finalizat electronic prin intermediul Pakistanului.

Premierul Qatarului insistă asupra „mijloacelor pașnice” de soluționare a conflictului

Prim-ministrul Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, insistă asupra „mijloacelor pașnice” de soluționare a conflictului din Orientul Mijlociu.

Al Thani ocupă și funcția de ministru de externe al Qatarului și a făcut aceste declarații în timpul unei convorbiri telefonice cu omologul său spaniol, José Manuel Albares, potrivit Ministerului de Externe al Qatarului.

Într-o postare pe X, ministerul a raportat că cei doi oficiali au afirmat „necesitatea de a opri agresiunea nejustificată a Iranului” împotriva Qatarului și a altor țări din regiune.

Șase răniți în urma unui atac iranian asupra nordului Kuweitului

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății din Kuweit a declarat că șase persoane au fost rănite de proiectile căzute într-una dintre zonele rezidențiale din nordul țării, în urma unui atac lansat de Iran. Potrivit Agenției de știri din Kuweit (KUNA), echipele de urgență medicală și serviciile de ambulanță au intervenit imediat în urma incidentului.

Emiratele Arabe declară că folosirea Strâmtorii Ormuz trebuie garantată în orice acord SUA-Iran

Emiratele Arabe Unite au anunțat că orice acord între SUA și Iran trebuie să asigure libera circulație prin Strâmtoarea Ormuz.

Emiratele Arabe Unite au transmis că, în contextul tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, orice acord între cele două părți trebuie să includă garanții pentru libera circulație prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume, scrie Reuters.

Anwar Gargash, consilier diplomatic al președintelui EAU, a declarat pentru Reuters că securitatea acestei rute nu poate deveni un instrument de presiune politică.

Agenția de informații din Coreea de Sud: Phenianul ar putea încerca să se distanțeze de Iran

Coreea de Nord ar putea încerca să se distanțeze de Iran, o țară cu care a avut în mod tradițional relații de prietenie, a declarat agenția de informații a Coreei de Sud, potrivit unui parlamentar citat de CNN.

Există indicii că Phenianul încearcă să mențină o anumită distanță. De exemplu, nu a trimis un mesaj de condoleanțe când fostul lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis în atacurile americano-israeliene și nu l-a felicitat pe Mojtaba Khamenei când acesta a fost numit noul lider, a spus parlamentarul din Coreea de Sud, citând Serviciul Național de Informații.

Universitate lovită în Iran, pe fondul intensificării atacurilor americane și israeliene

Teheranul a trecut printr-o altă noapte de bombardamente intense. Universitatea Tehnică Sharif a fost țința atacurilor, iar clădirile din jurul campusului au suferit pagube fără precedent.

Este a patra universitate importantă lovită în ultimele câteva săptămâni, ceea ce demonstrează amploarea extinsă a atacurilor israeliene și americane, scrie Al Jazeera.

Armata israeliană interceptează rachete iraniene îndreptate spre sudul țării

Presa israeliană relatează că atacul a declanșat alarme în toată zona de sud a Israelului, inclusiv în Beersheba cu câteva momente în urmă, și s-a încheiat cu o interceptare reușită.

Nu s-au înregistrat victime, a informat Channel 12, potrivit Al Jazeera.

Atac iranian asupra orașului Haifa: clădire distrusă și victime confirmate

Israel a fost lovit de un nou atac cu rachete lansate din Iran, care a vizat orașul Haifa. Autoritățile israeliene au confirmat că cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar o clădire rezidențială a fost distrusă, relatează Sky News.

Serviciile de intervenție Magen David Adom și Pompieri și Salvare au anunțat că două rachete au lovit ținte din oraș. Echipele de salvare au intervenit rapid la locul atacului și au reușit să scoată de sub dărâmături corpurile persoanelor.

Israelul afirmă că „valul de atacuri” asupra Teheranului s-a încheiat

Armata israeliană afirmă că forțele sale au „încheiat un val de atacuri” asupra infrastructurii guvernamentale iraniene din Teheran cu puțin timp în urmă.

Cel puțin patru persoane au fost ucise în estul Teheranului și alte 13 în județul Baharestan, din provincia Teheran, potrivit rapoartelor, scrie Al Jazeera.

Rachete observate pe cerul Ierusalimului

Imaginile video filmate de un producător CNN la Ierusalim luni dimineață au arătat rachete traversând cerul.

Armata Israelului a avertizat că au fost lansate rachete din Iran către Israel și că sistemele de apărare acționau pentru a intercepta amenințarea, scrie CNN.

Axios: SUA, Iranul și mediatorii fac eforturi pentru un armistițiu de 45 de zile

Axios relatează că SUA, Iranul și un grup de mediatori regionali discută termenii unui potențial armistițiu de 45 de zile.

Potrivit a patru surse americane, israeliene și regionale care au cunoștință despre discuții citate de Axios, „negocierile au loc prin intermediul mediatorilor pakistanezi, egipteni și turci, precum și prin mesaje text trimise între trimisul lui Trump, Steve Witkoff, și ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi”.

Sursele au descris șansele de a ajunge la un acord parțial în următoarele 48 de ore ca fiind „slabe”.

Kuweitul afirmă că răspunde amenințărilor cu rachete

Sistemele de apărare aeriană ale Kuweitului se confruntă cu „atacuri ostile cu rachete și drone”, anunță armata.

„Statul Major General al Armatei precizează că, dacă se aud sunete de explozie, acestea sunt rezultatul interceptării atacurilor ostile de către sistemele de apărare aeriană”, a declarat Armata Kuweitului într-o postare pe platforma X.

Atacurile SUA-Israel au lovit cel puțin 12 orașe din Iran în ultimele ore

Au avut loc multe atacuri în Teheran peste noapte.

12 orașe au fost țintite în ultimele câteva ore, inclusiv Bandar Abbas, Ahvaz, unde a fost lovit aeroportul, precum și orașul Mahshahr, Bandar-e Lengeh, Shiraz, Isfahan, Karaj, Qom, unde au fost ucise cinci persoane, și orașul Kong, unde șase persoane au fost ucise și 17 rănite, scrie Al Jazeera.

Avertismentul Iranului: Rutele maritime dincolo de Strâmtoarea Ormuz, în pericol dacă SUA și Israelul își intensifică atacurile

Un consilier de rang înalt al liderului suprem al Iranului a lansat un avertisment privind rutele energetice globale, sugerând că principalele rute maritime dincolo de Strâmtoarea Ormuz ar putea fi vizate dacă SUA și Israelul își intensifică și mai mult acțiunile, scrie Al Jazeera.

Ali Akbar Velayati, consilier al lui Mojtaba Khamenei, a declarat că o singură greșeală din partea oricăreia dintre cele două țări ar putea perturba grav fluxurile energetice globale și comerțul internațional.

Comentariile sale vin după ce Trump a amenințat că va „dezlănțui iadul” asupra Iranului dacă acesta nu redeschide complet Strâmtoarea Ormuz până marți.

Iranul promite să se apere și amenință cu lovituri de represalii

Oficialii iranieni își mențin poziția conform căreia războiul SUA-Israel împotriva Iranului este ilegal, deoarece se bazează pe o serie de minciuni.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei, a declarat că este o minciună faptul că Iranul urmărește să obțină arme nucleare, că Iranul reprezintă o amenințare imediată pentru Statele Unite și că acest război are scopul de a elibera iranienii de un regim despotic.

Baghaei afirmă că iranienii nu se lasă intimidați de amenințările SUA și a subliniat că au tot ce le trebuie pentru a se apăra.

Atacurile israeliene asupra Beirutului: opt morți și 55 de răniți

Numărul victimelor atacurilor israeliene asupra cartierelor Jnah și Ain Saadeh din Beirut a crescut la opt, iar 55 de persoane au fost rănite, relatează Al Jazeera.

Atacul asupra cartierului Jnah a ucis cinci persoane, printre care o fată de 15 ani, și a rănit alte 52, inclusiv opt copii.

Atacul asupra dealurilor Ain Saadeh din districtul Matn a ucis trei persoane, printre care două femei, și a rănit alte trei – toate femei.

Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că există „șanse mari” pentru un acord cu Iranul până luni, însă a avertizat că în lipsa unui rezultat rapid, este pregătit să intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice.

Întrebat despre un posibil acord cu autoritățile de la Teheran, președintele Trump a spus duminică: „Cred că există o șansă bună mâine, ei negociază acum”, în cadrul unui interviu acordat Fox News.

Președintele a avertizat și asupra unei tergiversări a negocierilor: „Dacă nu ajung la un acord repede, iau în calcul să arunc totul în aer și să preiau controlul asupra petrolului”.

Șeful parlamentului iranian îi răspunde lui Trump: Întreaga noastră regiune va arde pentru că insistați să urmați ordinele lui Netanyahu

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, a reacționat dur la amenințările lui Donald Trump. Acesta a avertizat cu privire la consecințele acțiunilor Statelor Unite, subliniind că „nu va obține nimic prin crime de război”.

„Mișcările voastre nechibzuite duc Statele Unite într-un IAD pentru fiecare familie în parte, iar întreaga noastră regiune va arde pentru că insistați să urmați ordinele lui Netanyahu. Nu vă înșelați, nu veți câștiga nimic prin crime de război. Singura soluție reală este respectarea drepturilor poporului iranian și încetarea acestui joc periculos”, se arată în mesajul publicat pe X