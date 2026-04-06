Reuters: Iran și SUA au primit un plan pentru încetarea ostilităților. Propunerea, elaborată de Pakistan

Iran și SUA au primit un plan de încetare a ostilităților, care ar putea intra în vigoare luni și ar putea duce la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, relatează Reuters, citând o sursă bine informată.

Cadrul pentru încetarea ostilităților a fost elaborat de Pakistan și a fost transmis în cursul nopții de duminică spre luni celor două țări. Planul prevede o abordare în două etape: un armistițiu imediat, urmat de un acord cuprinzător.

„Toate elementele trebuie convenite astăzi”, a spus sursa pentru Reuters, care a subliniat că înțelegerea inițială ar fi structurată sub forma unui memorandum de înțelegere finalizat electronic prin intermediul Pakistanului.

Ce prevede propunerea

Conform propunerii, încetarea focului ar intra în vigoare imediat, redeschizând Strâmtoarea Ormuz, urmând ca în 15-20 de zile să se finalizeze un acord mai amplu, potrivit The Times of Israel.

Acordul ar include un cadru regional pentru strâmtoare, dar și discuții finale față în față la Islamabad.

În plus, acordul final ar include și prevederi în legătură cu programul nuclear al Teheranului, respectiv asumarea unor angajamente din partea Iranului de a nu mai urmări dezvoltarea de arme nucleare, în schimbul ridicării sancțiunilor și a deblocării activelor înghețate, a mai spus sursa pentru Reuters.

Informația vine în contextul în care Axios a relatat, citând surse americane, israeliene și regionale, că Statele Unite, Iranul și mediatorii regionali discută despre un posibil armistițiu de 45 de zile, ca parte a unui acord în două etape care ar putea duce la încetarea definitivă a războiului.