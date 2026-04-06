Axios: SUA, Iranul și mediatorii fac eforturi pentru un armistițiu de 45 de zile

Patru surse americane, israeliene și regionale care au cunoștință despre discuții au afirmat, pentru Axios, că șansele de a ajunge la un acord parțial în următoarele 48 de ore sunt reduse.

Sursele au mai spus pentru Axios că negocierile se desfășoară prin intermediul unor mediatori pakistanezi, egipteni și turci, precum și prin mesaje text schimbate între trimisul lui Trump, Steve Witkoff, și ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi. Potrivit unui oficial american, administrația Trump a prezentat Iranului mai multe propuneri în ultimele zile, însă Teheranul nu le-a acceptat până în prezent.

De asemenea, sursele au declarat că mediatorii discută cu părțile termenii unui acord în două etape: prima etapă ar fi o potențială încetare a focului de 45 de zile; a doua etapă ar prevede un acord privind încetarea războiului.

Sursele au declarat pentru Axios că mediatorii consideră că redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz și găsirea unei soluții pentru uraniul puternic îmbogățit al Iranului ar putea fi doar rezultatul unui acord final.

Totuși, sursele subliniază că aceste ultime eforturi reprezintă singura șansă de a preveni o escaladare dramatică a războiului, care să includă, printre altele, atacuri de represalii împotriva instalațiilor energetice și de alimentare cu apă din statele din Golf.

Două dintre surse au declarat pentru Axios faptul că planul operațional pentru o campanie masivă de bombardamente lansate de SUA și Israel împotriva instalațiilor energetice ale Iranului este gata de punere în aplicare.

Trump a prelungit ultimatumul dat Iranului până marți seara

Eforturile privind un armistițiu vin în contextul în care luni seara trebuia să expire termenul limită dat de Trump Iranului. Totuși, Trump a prelungit acest termen-limită și a cerut redeschiderea Strâmtorii Ormuz până marți seară, ora SUA, în caz contrar urmând să fie vizate centrale electrice și poduri din Iran.

Tot duminică, Trump a declarat pentru Axios că SUA se află „în negocieri intense” cu Iranul și că se poate ajunge la un acord înainte de expirarea termenului său limită de marți. „Există șanse mari, dar dacă nu ajung la un acord, voi distruge totul acolo”, a spus el.