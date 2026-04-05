Prima pagină » Știri externe » Iranul își extinde atacurile asupra infrastructurii energetice din Golf, iar Trump amenință Teheranul cu „iadul" dacă Strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă

Iranul își extinde atacurile asupra infrastructurii energetice din Golf, iar Trump amenință Teheranul cu „iadul” dacă Strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă

Iranul a continuat în ultimele 24 de ore loviturile asupra unor ținte din statele din Golf, într-o nouă escaladare a conflictului regional, după atacuri raportate în Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Bahrain. În paralel, președintele american Donald Trump a repetat că va lovi infrastructura iraniană dacă Teheranul nu redeschide Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul mondial cu petrol.
Iranul își extinde atacurile asupra infrastructurii energetice din Golf, iar Trump amenință Teheranul cu „iadul” dacă Strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă
Gabriel Negreanu
06 apr. 2026, 01:32, Știri externe

În Emiratele Arabe Unite, autoritățile au anunțat că patru persoane au fost rănite după ce resturi rezultate din interceptarea unui proiectil iranian au provocat incendii în zona portului Khor Fakkan. Separat, UKMTO a raportat că un comandant de navă a observat mai multe proiectile căzând în apropierea unei nave aflate în port, semn al deteriorării rapide a securității maritime din regiune.

În Kuweit, atacurile cu drone atribuite Iranului au provocat „pagube materiale severe” la unități ale Kuwait Petroleum Corporation, iar incendii au izbucnit în mai multe instalații operaționale. Potrivit informațiilor publicate de Reuters au fost afectate și centrale electrice, o uzină petrochimică, precum și o stație de desalinizare, ceea ce ridică temeri privind impactul direct asupra aprovizionării cu energie și apă.

În Bahrain, compania Gulf Petrochemical Industries a anunțat că incendiul izbucnit după un atac cu dronă iraniană la unele dintre unitățile sale a fost adus sub control, fără victime, însă evaluarea pagubelor este în curs. Atacul vine după ce Garda Revoluționară iraniană a revendicat lovituri asupra unor facilități petrochimice din Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Bahrain și a avertizat că va intensifica atacurile împotriva intereselor economice americane dacă vor continua loviturile asupra unor ținte civile din Iran.

Escaladarea are loc în contextul în care Donald Trump a transmis, duminică, un nou ultimatum Teheranului: redeschiderea Strâmtorii Hormuz până marți seară, ora SUA, în caz contrar urmând să fie vizate centrale electrice și poduri din Iran.

Miza este uriașă pentru piața energetică globală. Strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproximativ 20% din transportul mondial de petrol, este afectată de restricții și perturbări majore, iar OPEC+ a aprobat o creștere în mare parte simbolică a cotelor de producție pentru luna mai, de 206.000 de barili pe zi. Investitorii din Golf au reacționat cu prudență, iar cotațiile petrolului au rămas sub presiune, în timp ce statele importatoare de energie cer garanții pentru siguranța rutelor maritime și continuitatea livrărilor.

