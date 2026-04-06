Un oficial al Casei Albe a confirmat că se discută despre un acord cu Iranul. Trump încă nu l-a semnat

Declarațiile vin după ce presa americană a relatat că Washingtonul a primit o propunere din partea mediatorilor pentru un armistițiu de 45 de zile în războiul din Orientul Mijlociu.

„Aceasta este una dintre numeroasele idei, iar președintele (n.r. –Trump) nu a aprobat-o. Operațiunea Epic Fury continuă”, a declarat un oficial al Casei Albe pentru Reuters, adăugând că președintele va vorbi mai mult despre conflict în cadrul unei conferințe de presă programată la ora 13:00 în SUA (ora României, 20:00).

Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a declarat, luni, că Teheranul și-a formulat pozițiile și cererile în funcție de interesele sale și le-a comunicat prin intermediari.

Purtătorul de cuvânt al ministerului, Esmaeil Baghaei, a afirmat că detaliile răspunsului vor fi anunțate la momentul oportun, dar a adăugat că negocierile sunt „incompatibile cu ultimatumurile și amenințările de a comite crime de război”.

Potrivit Reuters, planul negociat de Pakistan este însumarea eforturilor desfășurate pe parcursul nopții, și propune un armistițiu imediat, urmat de negocieri privind un acord de pace mai amplu, care să fie încheiat în termen de 15-20 de zile, potrivit unei declarații date de o sursă care este la curent cu propunerile.

Reamintim că, sâmbătă, președintele Donald Trump a acordat Iranului un termen limită de 48 de ore pentru acceptarea unui acord, dar și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, amenințând că, în caz contrar „se va dezlănțui iadul”.

Cu toate acestea, duminică, Trump a prelungit termenul limită până marți seară, avertizând că în caz contrar va lovi centrale electrice, dar și poduri din Iran.

Reamintim că, în acest weekend, un atac aerian a lovit o zonă din apropierea Centralei Nucleare Bushehr. Luni, Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale a Energiei Nucleare, a avertizat că un atac asupra acestei instalații ar reprezenta un mare pericol pentru populație. De asemenea, tot luni, un atac aerian al Israelului, aliat al SUA, a lovit zona din apropierea uzinei petrochimice South Pars.