Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 38. Atacuri reciproce între Israel și Iran / Axios: SUA, Iranul și mediatorii fac eforturi pentru un armistițiu de 45 de zile

Israelul afirmă că „valul de atacuri” asupra Teheranului s-a încheiat

Armata israeliană afirmă că forțele sale au „încheiat un val de atacuri” asupra infrastructurii guvernamentale iraniene din Teheran cu puțin timp în urmă.

Cel puțin patru persoane au fost ucise în estul Teheranului și alte 13 în județul Baharestan, din provincia Teheran, potrivit rapoartelor, scrie Al Jazeera.

Rachete observate pe cerul Ierusalimului

Imaginile video filmate de un producător CNN la Ierusalim luni dimineață au arătat rachete traversând cerul.

Armata Israelului a avertizat că au fost lansate rachete din Iran către Israel și că sistemele de apărare acționau pentru a intercepta amenințarea, scrie CNN.

Axios: SUA, Iranul și mediatorii fac eforturi pentru un armistițiu de 45 de zile

Axios relatează că SUA, Iranul și un grup de mediatori regionali discută termenii unui potențial armistițiu de 45 de zile.

Potrivit a patru surse americane, israeliene și regionale care au cunoștință despre discuții citate de Axios, „negocierile au loc prin intermediul mediatorilor pakistanezi, egipteni și turci, precum și prin mesaje text trimise între trimisul lui Trump, Steve Witkoff, și ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi”.

Sursele au descris șansele de a ajunge la un acord parțial în următoarele 48 de ore ca fiind „slabe”.

Kuweitul afirmă că răspunde amenințărilor cu rachete

Sistemele de apărare aeriană ale Kuweitului se confruntă cu „atacuri ostile cu rachete și drone”, anunță armata.

„Statul Major General al Armatei precizează că, dacă se aud sunete de explozie, acestea sunt rezultatul interceptării atacurilor ostile de către sistemele de apărare aeriană”, a declarat Armata Kuweitului într-o postare pe platforma X.

Atacurile SUA-Israel au lovit cel puțin 12 orașe din Iran în ultimele ore

Au avut loc multe atacuri în Teheran peste noapte.

12 orașe au fost țintite în ultimele câteva ore, inclusiv Bandar Abbas, Ahvaz, unde a fost lovit aeroportul, precum și orașul Mahshahr, Bandar-e Lengeh, Shiraz, Isfahan, Karaj, Qom, unde au fost ucise cinci persoane, și orașul Kong, unde șase persoane au fost ucise și 17 rănite, scrie Al Jazeera.

Avertismentul Iranului: Rutele maritime dincolo de Strâmtoarea Ormuz, în pericol dacă SUA și Israelul își intensifică atacurile

Un consilier de rang înalt al liderului suprem al Iranului a lansat un avertisment privind rutele energetice globale, sugerând că principalele rute maritime dincolo de Strâmtoarea Ormuz ar putea fi vizate dacă SUA și Israelul își intensifică și mai mult acțiunile, scrie Al Jazeera.

Ali Akbar Velayati, consilier al lui Mojtaba Khamenei, a declarat că o singură greșeală din partea oricăreia dintre cele două țări ar putea perturba grav fluxurile energetice globale și comerțul internațional.

Comentariile sale vin după ce Trump a amenințat că va „dezlănțui iadul” asupra Iranului dacă acesta nu redeschide complet Strâmtoarea Ormuz până marți.

Iranul promite să se apere și amenință cu lovituri de represalii

Oficialii iranieni își mențin poziția conform căreia războiul SUA-Israel împotriva Iranului este ilegal, deoarece se bazează pe o serie de minciuni.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei, a declarat că este o minciună faptul că Iranul urmărește să obțină arme nucleare, că Iranul reprezintă o amenințare imediată pentru Statele Unite și că acest război are scopul de a elibera iranienii de un regim despotic.

Baghaei afirmă că iranienii nu se lasă intimidați de amenințările SUA și a subliniat că au tot ce le trebuie pentru a se apăra.

Atacurile israeliene asupra Beirutului: opt morți și 55 de răniți

Numărul victimelor atacurilor israeliene asupra cartierelor Jnah și Ain Saadeh din Beirut a crescut la opt, iar 55 de persoane au fost rănite, relatează Al Jazeera.

Atacul asupra cartierului Jnah a ucis cinci persoane, printre care o fată de 15 ani, și a rănit alte 52, inclusiv opt copii.

Atacul asupra dealurilor Ain Saadeh din districtul Matn a ucis trei persoane, printre care două femei, și a rănit alte trei – toate femei.

Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că există „șanse mari” pentru un acord cu Iranul până luni, însă a avertizat că în lipsa unui rezultat rapid, este pregătit să intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice.

Întrebat despre un posibil acord cu autoritățile de la Teheran, președintele Trump a spus duminică: „Cred că există o șansă bună mâine, ei negociază acum”, în cadrul unui interviu acordat Fox News.

Președintele a avertizat și asupra unei tergiversări a negocierilor: „Dacă nu ajung la un acord repede, iau în calcul să arunc totul în aer și să preiau controlul asupra petrolului”.

Șeful parlamentului iranian îi răspunde lui Trump: Întreaga noastră regiune va arde pentru că insistați să urmați ordinele lui Netanyahu

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, a reacționat dur la amenințările lui Donald Trump. Acesta a avertizat cu privire la consecințele acțiunilor Statelor Unite, subliniind că „nu va obține nimic prin crime de război”.

„Mișcările voastre nechibzuite duc Statele Unite într-un IAD pentru fiecare familie în parte, iar întreaga noastră regiune va arde pentru că insistați să urmați ordinele lui Netanyahu. Nu vă înșelați, nu veți câștiga nimic prin crime de război. Singura soluție reală este respectarea drepturilor poporului iranian și încetarea acestui joc periculos”, se arată în mesajul publicat pe X