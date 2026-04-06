Atac iranian asupra orașului Haifa: clădire distrusă și victime confirmate

Israel a fost lovit de un nou atac cu rachete lansate din Iran, care a vizat orașul Haifa. Autoritățile israeliene au confirmat că cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar o clădire rezidențială a fost distrusă, relatează Sky News.

Serviciile de intervenție Magen David Adom și Pompieri și Salvare au anunțat că două rachete au lovit ținte din oraș. Echipele de salvare au intervenit rapid la locul atacului și au reușit să scoată de sub dărâmături corpurile persoanelor.

Intervenția continuă, fiindcă există temeri că și alte persoane ar putea fi prinse sub resturile clădirii prăbușite. Situația rămâne în continuare gravă.

„Operaţiunile şi încercările de salvare sunt încă în curs în acest moment, în efortul de a ajunge la alte două persoane blocate/dispărute”