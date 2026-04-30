Cât a costat până acum conflictul militar dintre SUA și Iran?

Potrivit unui oficial de rang înalt din Pentagon, campania militară americană a generat până în prezent cheltuieli de aproximativ 25 de miliarde de dolari, scrie Politico.

Declarația a fost făcută în cadrul unei audieri a Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților, unde au participat secretarul Apărării, Pete Hegseth, generalul Dan Caine și Jules Hurst, controlorul financiar interimar al Pentagonului. Acesta din urmă a prezentat pentru prima dată o evaluare clară a costurilor generate de Operațiunea Epic Fury, desfășurată în Orientul Mijlociu.

Muniția și operațiunile militare generează cele mai mari cheltuieli

Potrivit oficialului Pentagonului, cea mai mare parte a fondurilor cheltuite în cadrul operațiunii militare a fost direcționată către muniție și reaprovizionarea echipamentelor utilizate în timpul conflictului. De asemenea, o parte importantă din buget a fost alocată operațiunilor logistice, întreținerii infrastructurii militare și înlocuirii echipamentelor afectate.

Jules Hurst a precizat că, doar în prima săptămână a conflictului, costurile războiului au ajuns la aproximativ 11 miliarde de dolari. Acest ritm ridicat al cheltuielilor reflectă intensitatea operațiunilor aeriene și maritime desfășurate în regiune.

În ciuda cifrei oficiale prezentate, mai mulți analiști consideră că suma totală ar putea fi mult mai mare. Ritmul operațiunilor și costurile de înlocuire a sistemelor avansate de apărare aeriană ar putea duce factura finală la niveluri semnificativ mai ridicate.

Administrația SUA analizează noi fonduri pentru conflict

În paralel cu evaluarea costurilor deja înregistrate, oficialii administrației americane discută posibilitatea unei finanțări suplimentare pentru continuarea operațiunilor și refacerea stocurilor de armament. Potrivit informațiilor prezentate în cadrul audierii, ar putea fi pregătită o solicitare suplimentară de fonduri.

Pentagonul urmează să transmită Congresului o evaluare completă a costurilor conflictului, după finalizarea analizelor financiare și logistice. Oficialii americani au subliniat că valoarea exactă a finanțării suplimentare nu a fost încă stabilită.

Deși armistițiul recent a redus temporar intensitatea confruntărilor, administrația americană nu a oferit detalii clare privind finalul operațiunii. Lipsa unei strategii publice privind încheierea conflictului alimentează dezbaterea politică și ridică semne de întrebare privind eficiența intervenției militare.

Critici în Congres privind impactul strategic al conflictului

Audierea din Congres a evidențiat și o dispută politică privind rezultatele reale ale conflictului. Adam Smith, membru democrat al comisiei, a pus sub semnul întrebării eficiența campaniei militare și impactul acesteia asupra securității regionale.

Potrivit acestuia, Iranul își păstrează capacitatea de a dezvolta programul nuclear, de a opera rachete balistice și de a influența traficul maritim în Strâmtoarea Ormuz. Criticile au vizat lipsa unor rezultate strategice clare, în raport cu costurile ridicate suportate de Statele Unite.

În replică, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a respins criticile venite din partea unor membri ai Congresului și a susținut că dezbaterile politice interne afectează percepția publică asupra operațiunii militare.

Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să genereze dezbateri intense în Statele Unite, atât în ceea ce privește costurile economice, cât și rezultatele strategice pe termen lung.