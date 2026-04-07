Prima pagină » Știri externe » Un senator american avertizează: Fiți atenți atunci când președintele vostru promite să comită crime de război

Amenințarea lui Trump de a distruge infrastructura civilă din Iran „a fost probabil cea mai șocantă și diabolică” din timpul mandatului său, a avertizat un senator democrat cunoscut pentru franchețea sa.
Sursa foto: Facebook Chris Murphy
Alexandra-Valentina Dumitru
07 apr. 2026, 05:50, Știri externe

Într-un eseu publicat pe site-ul său, senatorul Chris Murphy a afirmat că președintele SUA și-a „intensificat” amenințarea „de a începe să comită crime de război în masă”, odată cu emiterea unui ultimatum către Iran pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz, potrivit Al Jazeera.

Murphy, membru senior al Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, a afirmat că planul lui Trump de a lovi instalațiile energetice și podurile din Iran „va ucide zeci de mii de iranieni nevinovați care lucrează în fabrici și circulă pe drumuri”.

„Asta este o crimă de război”, a spus el.

„Oamenii din jurul său – cei care îi permit să facă asta – ar trebui să-l oprească să comită aceste crime de război. Și noi ar trebui să ne exprimăm cu voce tare pentru a ne asigura că o fac”.

