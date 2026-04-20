Iranul mizează pe diplomație, însă neîncrederea în SUA persistă, spune Pezeshkian

Totuși, liderul de la Teheran a subliniat că vigilența și neîncrederea în relațiile cu Washingtonul reprezintă o „necesitate incontestabilă”, potrivit agenției de stat IRNA.

Declarațiile vin într-un moment critic, în condițiile în care un armistițiu de două săptămâni între cele două state urmează să expire miercuri. Situația rămâne tensionată, iar perspectivele unei reluări a negocierilor sunt incerte.

Incertitudini privind dialogul diplomatic

Potrivit informațiilor disponibile, reprezentanți americani urmează să ajungă la Islamabad pentru discuții legate de Iran. Cu toate acestea, autoritățile iraniene nu au confirmat dacă vor trimite o delegație în Pakistan.

Televiziunea de stat iraniană a citat o sursă anonimă care a afirmat că nu există planuri pentru o a doua rundă de negocieri. Motivul invocat îl reprezintă cerințele „excesive și iraționale” ale Statelor Unite, precum și schimbările frecvente de poziție ale acestora.

Conflictul din Strâmtoarea Ormuz

Un punct major de dispută îl constituie Strâmtoarea Ormuz, unde Iranul și-a intensificat controlul asupra traficului maritim. În paralel, SUA continuă blocada asupra porturilor iraniene.

Situația s-a agravat duminică, când forțele americane au reținut o navă care încerca să treacă de blocadă. Acest incident a amplificat acuzațiile reciproce privind încălcarea armistițiului.

Atât Iranul, cât și Statele Unite se acuză reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului. Președintele Pezeshkian a declarat că blocada impusă de SUA indică o revenire la „modele anterioare” și o posibilă „trădare a diplomației”.

În acest context, riscul unei escaladări a conflictului rămâne ridicat, iar comunitatea internațională urmărește cu atenție evoluțiile din regiune.