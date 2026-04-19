Prima pagină » Știri externe » Iranul nu a luat încă nicio decizie cu privire la trimiterea unei delegații de negociere în Pakistan

Iranul nu a luat încă nicio decizie cu privire la trimiterea unei delegații de negociere în Pakistan

În prezent, Iranul nu a luat nicio decizie cu privire la trimiterea unei delegații de negociatori în Pakistan „atâta timp cât există un blocaj naval”, a raportat duminică agenția de știri iraniană Tasnim, citându-și reporterul.
Sursa foto: iStock
Andrei Rachieru
19 apr. 2026, 19:07, Știri externe

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că negociatorii americani se vor afla luni în Pakistan pentru discuții cu Iranul.

Trump, într-o postare pe rețelele sociale, duminică, nu a precizat ce oficiali vor fi trimiși de SUA la a doua rundă de discuții față în față cu Iranul, la Islamabad. Casa Albă și biroul vicepreședintelui SUA, JD Vance, care a condus prima rundă de discuții, nu au răspuns imediat la mesajele primite duminică dimineață.

În postarea sa, Trump a acuzat Iranul că a încălcat acordul de încetare a focului prin tragerea de focuri de armă sâmbătă în Strâmtoarea Ormuz și a amenințat că va distruge infrastructura civilă din Iran dacă acesta nu acceptă acordul oferit de SUA.

„Dacă nu o vor face, Statele Unite vor distruge fiecare centrală electrică și fiecare pod din Iran”, a scris Trump.

Recomandarea video

