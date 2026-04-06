Kremlinul afirmă că întregul Orient Mijlociu este „în flăcări"

Luni, Kremlinul a declarat că războiul cu Iranul se intensifică atât din punct de vedere geografic, cât și al impactului economic, și că întreaga regiune a Orientului Mijlociu este „în flăcări” din cauza atacurilor SUA și ale Israelului asupra Republicii Islamice.
Andrei Rachieru
06 apr. 2026, 14:18, Știri externe

Președintele SUA, Donald Trump, într-o postare plină de injurii pe rețelele sociale de duminică, de Paște, a amenințat că va viza centralele electrice și podurile Iranului marți, dacă Strâmtoarea Hormuz nu va fi redeschisă, scrie Reuters.

Întrebat de Reuters despre remarca lui Trump, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor că Rusia a luat cunoștință de aceasta, dar că Kremlinul a preferat să nu comenteze direct.

„Constatăm că nivelul de tensiune din regiune crește și continuă să crească”, a spus Peskov. „De fapt, întreaga regiune este în flăcări. Acestea sunt consecințe foarte periculoase și negative ale agresiunii declanșate împotriva Iranului.”

„Geografia acestui conflict s-a extins, iar acum suntem cu toții conștienți de consecințele pe care le avem, inclusiv consecințe foarte, foarte negative pentru economia globală.”

