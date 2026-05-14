Dmitri Peskov: Regimul de la Kiev nu va cruța pe nimeni

Dmitri Peskov acuză Kievul că „nu va cruța pe nimeni” și avertizează asupra unor noi turbulențe politice în Europa, după demisia premierului leton în contextul unui incident cu drone ucrainene.
Foto: Hepta
Mădălina Dinu
14 mai 2026, 22:51, Știri externe
Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi că regimul de la Kiev „nu va cruța pe nimeni și va exploata pe toată lumea pentru interesele sale foarte, foarte lipsite de scrupule, dacă nu este ținut în frâu cum trebuie”, informează Baha.

Într-un interviu acordat Canalului Unu, Peskov a avertizat țările baltice să se pregătească pentru mai multe schimbări din cauza crizei din Ucraina. El a susținut că se pot aștepta și mai multe demisii în rândul cabinetelor europene.

În cursul zilei de azi, prim-ministrul leton, Evika Silina, a demisionat în urma unui incident în care dronele ucrainene au pătruns pe teritoriul leton.

„Dacă acest lucru continuă, aceasta nu va fi ultima generație de politicieni care vor cădea victime ale acțiunilor regimului de la Kiev, forțați să demisioneze din cauza diverselor scandaluri”, a comentat Peskov.

Premierul leton Silina a demisionat după prăbușirea coaliției

Evika Siliņa și-a anunțat joi demisia după ce coaliția sa s-a prăbușit din cauza unei dispute care l-a implicat pe ministrul Apărării, Andris Spruds, și a încercării sale de a-l înlocui cu Raivis Melnis.

Criza a urmat unui incident recent de la începutul lunii mai, în care două drone au intrat în spațiul aerian leton din Rusia și s-au prăbușit în estul țării, avariind patru rezervoare de petrol goale și declanșând o anchetă guvernamentală.

Partenerii de coaliție din partea progresiștilor au refuzat să sprijine remanierea apărării și și-au retras sprijinul guvernului lui Silina, lăsându-l fără o majoritate parlamentară.

Într-o postare de astăzi pe X, ea a spus că „gelozia politică și interesele înguste de partid au avut prioritate față de responsabilitate” și a adăugat: „Mă retrag, dar nu renunț. Și nu plec.”

Letonia urmează să se confrunte cu alegeri parlamentare în octombrie. Reprezentanții tuturor partidelor parlamentare se vor întâlni vineri cu scopul de a numi un nou șef de guvern.

 

 

