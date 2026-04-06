Organizațiile umanitare avertizează că războiul din Iran împiedică alimentele și medicamentele să ajungă la milioane de oameni

Grupurile de ajutorare umanitare avertizează că războiul din Orientul Mijlociu le-a afectat considerabil capacitatea de a livra alimente și medicamente la milioane de oameni aflați în nevoie din întreaga lume și că suferința se va adânci dacă violența va continua.
Laurentiu Marinov
06 apr. 2026, 13:46, Știri externe

Conflictul nu numai că a întrerupt rute vitale de transport maritim, creând o criză energetică globală, dar perturbă și lanțurile de aprovizionare pentru grupurile de ajutor, forțându-le să utilizeze rute mai costisitoare și mai consumatoare de timp, potrivit AP.

Rute cheie precum Strâmtoarea Ormuz au fost practic închise, iar rutele dinspre centre strategice precum Dubai, Doha și Abu Dhabi au fost, de asemenea, afectate. Costurile de transport au crescut odată cu creșterea tarifelor la combustibil și asigurare, ceea ce înseamnă că se pot livra mai puține provizii cu aceeași sumă de bani.

Programul Alimentar Mondial declară că are zeci de mii de tone metrice de alimente puternic întârziate în tranzit. Comitetul Internațional de Salvare are produse farmaceutice în valoare de 130.000 de dolari destinate Sudanului devastat de război blocate în Dubai și aproape 670 de cutii cu alimente terapeutice destinate copiilor grav malnutriți din Somalia blocate în India. Fondul ONU pentru Populație declară că a întârziat trimiterea de echipamente către 16 țări.

Grupurile umanitare, afectate de reducerile ajutorului extern al SUA

Reducerile drastice ale ajutorului extern efectuate de SUA au afectat deja multe grupuri umanitare, care spun că războiul exacerbează problema.

Națiunile Unite afirmă că aceasta este cea mai semnificativă perturbare a lanțului de aprovizionare de la COVID încoace, cu o creștere a costurilor de până la 20% la transporturi și întârzieri pe măsură ce mărfurile sunt redirecționate. Iar războiul creează noi situații de urgență, cum ar fi în Iran și, de asemenea, în Liban, unde cel puțin un milion de oameni au fost strămutați.

FOTOGALERIE | Târgul de Paște din Craiova s-a deschis duminică seara
G4Media
Nicușor Dan i-a chemat pe Bolojan, pe miniștrii Energiei și Transporturilor la Cotroceni. Ce se DISCUTĂ
Gandul
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar și după venirea lui Răzvan Lucescu
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Scenariul „business class” la Poliția Română. IGPR alocă 300.000 de euro pentru bilete de avion: Somalia, Cuba și Vietnam, printre cele 164 de țări
Libertatea
Care este cea mai invidiată zodie în primăvara lui 2026, potrivit Cristinei Demetrescu
CSID
Un Mercedes lăsat în service „s-a plimbat” pe la două baruri înainte de a fi oprit de proprietară. Poliția a intervenit
Promotor