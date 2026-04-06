Prima pagină » Știri externe » Iranul și-a formulat răspunsul la propunerile de încetare a focului, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe

Iranul și-a formulat răspunsul la propunerile de încetare a focului, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe

Iranul și-a formulat pozițiile și cererile ca răspuns la recentele propuneri de încetare a focului transmise prin intermediari, a declarat luni un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, adăugând că negocierile sunt „incompatibile cu ultimatumurile și amenințările de a comite crime de război”.
Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
06 apr. 2026, 13:29, Știri externe

Purtătorul de cuvânt Esmaeil Baghaei a spus că Teheranul are o serie de cerințe bazate pe interesele sale naționale, care au fost deja transmise prin canale intermediare, adăugând că cererile anterioare ale SUA, precum planul în 15 puncte, au fost respinse pentru că erau „excesive”, scrie Reuters.

„Iranul nu ezită să-și exprime clar ceea ce consideră a fi cererile sale legitime, iar acest lucru nu ar trebui interpretat ca un semn de compromis, ci mai degrabă ca o reflectare a încrederii sale în apărarea pozițiilor sale”, a declarat Baghaei într-o conferință de presă.

„Ne-am formulat propriile răspunsuri” și vom anunța detaliile la momentul potrivit, a adăugat el, răspunzând la întrebarea unui jurnalist iranian cu privire la eforturile în curs de desfășurare pentru a ajunge la un armistițiu între Iran și SUA.

