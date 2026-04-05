Șeful parlamentului iranian îi răspunde lui Trump: Întreaga noastră regiune va arde pentru că insistați să urmați ordinele lui Netanyahu

Mohammad Bagher Qalibaf a respins amenințările președintelui american și a avertizat asupra consecințelor pe care le vor avea acțiunile lui.

„Mișcările voastre nechibzuite duc Statele Unite într-un IAD pentru fiecare familie în parte, iar întreaga noastră regiune va arde pentru că insistați să urmați ordinele lui Netanyahu. Nu vă înșelați, nu veți câștiga nimic prin crime de război. Singura soluție reală este respectarea drepturilor poporului iranian și încetarea acestui joc periculos”, se arată în mesajul publicat pe X

Reacția vine după ce Donald Trump a lansat un nou ultimatum autorităților de la Teheran, prin care va ataca infrastructura civilă și energetică, dacă Strâmtoarea Ormuz nu este deschisă.

Liderul de la Casa Albă a lansat tot mai des ultimatumuri pe fondul blocării Strâmtorii Ormuz. În urma blocării strâmtorii, un punct care este tranzitat de 20% din fluxul internațional de petrol, statele occidentale au început să se confrunte cu scumpiri considerabile la energie și carburanți.