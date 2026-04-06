Emiratele Arabe declară că folosirea Strâmtorii Ormuz trebuie garantată în orice acord SUA-Iran

Emiratele Arabe Unite au anunțat că orice acord între SUA și Iran trebuie să asigure libera circulație prin Strâmtoarea Ormuz.
Nițu Maria
06 apr. 2026, 10:15, Știri externe

Emiratele Arabe Unite au transmis că, în contextul tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, orice acord între cele două părți trebuie să includă garanții pentru libera circulație prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume, scrie Reuters.

Anwar Gargash, consilier diplomatic al președintelui EAU, a declarat pentru Reuters că securitatea acestei rute nu poate deveni un instrument de presiune politică.

„Strâmtoarea Ormuz nu poate fi ținută ostatică de nicio țară”, a spus Gargash, care a adăugat că libertatea de navigație „trebuie să fie parte integrantă a soluționării oricărui conflict cu un acord clar în această privință”.

Oficialul a atras atenția că un acord care nu limitează programul nuclear al Iranului și dezvoltarea de rachete și drone riscă să creeze „un Orient Mijlociu mai periculos și mai volatil”.

În acest context, Anwar Gargash a precizat că Emiratele Arabe susțin încheierea conflictului, dar nu își doresc un armistițiu superficial, doar de fațadă.

„Nu vrem să vedem tot mai multă escaladare. Dar nu vrem un armistițiu care să nu abordeze unele dintre principalele probleme care vor crea un mediu mult mai periculos în regiune… în special programul nuclear (al Iranului), rachetele și dronele care încă plouă asupra noastră și asupra altor țări.”, a spus el.

De când a început conflictul dintre Israel, Iran și Statele Unite la finalul lunii februarie, situația a afectat direct traficul prin Strâmtoarea Ormuz, unde tranzitează zilnic aproximativ o cincime din resursele globale de petrol și gaze lichefiate.

Reducerea fluxului a generat multe îngrijorări privind o posibilă criză energetică la nivel global.

Anwar Gargash a spus că EAU sunt pregătite să sprijine orice inițiativă internațională condusă de Washington pentru securizarea transportului maritim. El consideră, de altfel, că strategia Iranului va avea efectul opus celui dorit, fiindcă va întări relațiile de securitate dintre statele din Golf și SUA.

Acesta a mai declarat că Iranul acționează în acest sens pentru a-și proteja „regimul, nu țara”, și a punctat că, în acest context, încrederea între părți nu poate exista.

În paralel, președintele Donald Trump a lansat noi amenințări la adresa Teheranului, prin care a cerut un acord rapid și redeschiderea rutei maritime.

