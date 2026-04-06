Agenția Internațională a Energiei Nucleare afirmă că atacurile centralei Bushehr trebuie să înceteze

Agenția Internațională a Energiei Nucleare (AIEA), autoritate din subordinea ONU, afirmă că atacurile centralei electrice Bushehr trebuie să înceteze, avertizând că acestea prezintă un risc mare pentru populație.
Sursă foto: Hepta. Centrala nucleară Bushehr Iran, 2023
Daiana Rob
06 apr. 2026, 16:57, Știri externe

Șeful agenției ONU de supraveghere nucleară a avertizat, luni, că atacurile din apropierea centralei nucleare Bushehr din Iran „reprezintă un pericol foarte real pentru siguranța nucleară și trebuie să înceteze”, potrivit Gulf News.

Instalația, situată în sudul țării și dotată cu un reactor de 1.000 de megawați, a fost ținta unor atacuri de patru ori de la începutul războiului dus de SUA și Israel împotriva Iranului. Cel mai recent atac s-a desfășurat, sâmbătă, potrivit presei de stat iraniene.

Atacurile din apropierea centralei în funcțiune „ar putea provoca un accident radiologic grav, cu consecințe dăunătoare pentru oameni și mediu în Iran și dincolo de granițele țării”, a declarat Rafael Grossi, directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), pe X.

Agenția nucleară a analizat imaginile din satelit cu amplasamentul, confirmând că impactul atacului de sâmbătă nu a avariat centrala electrică.

Unul dintre atacuri a lovit la 75 de metri de perimetrul centralei.

„O instalație nucleară și zonele înconjurătoare nu ar trebui să fie niciodată ținta unor atacuri”, a precizat Rafael Grossi.

Centrala nucleară Bushehr, construită cu ajutorul Rusiei are singurul reactor nuclear operațional din Iran, potrivit Agenției Nucleare a ONU.

Reamintim că la începutul lunii aprilie, Trump, care este aliat al Israelului, a amenințat că în următoarele două – trei săptămâni va ataca infrastructura critică a Iranului. Tot în provincia Bushehr, se află și uzina petrochimică South Pars, care a fost, luni, supusă unui atac al Israelului.

