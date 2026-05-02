Prima pagină » Life-Entertaiment » Faleza din fața Cazinoului din Constanța a devenit neîncăpătoare. Cât costă un bilet de intrare

Faleza din fața Cazinoului din Constanța a devenit neîncăpătoare. Cât costă un bilet de intrare

Faleza din fața Cazinoului din Constanța a devenit neîncăpătoare în a doua zi din minivacanța de 1 Mai, după ce sute de turiști au ales să se plimbe pe malul mării și să viziteze una dintre cele mai cunoscute clădiri-simbol ale litoralului.
UPDATE: Incendiu de vegetație în Caraș-Severin. Elicopter Black Hawk, trimis să stingă focarele din Slatina-Timiș
UPDATE: Incendiu de vegetație în Caraș-Severin. Elicopter Black Hawk, trimis să stingă focarele din Slatina-Timiș
Trafic fluent pe A2 spre București. Șoferii se întorc fără probleme de pe litoral
Trafic fluent pe A2 spre București. Șoferii se întorc fără probleme de pe litoral
Raluca Turcan: Ilie Bolojan poate duce România pe un drum de creștere
Raluca Turcan: Ilie Bolojan poate duce România pe un drum de creștere
Trafic blocat pe A1 și DN1 după un incendiu și un accident rutier. Restricții majore anunțate de Poliția Română
Trafic blocat pe A1 și DN1 după un incendiu și un accident rutier. Restricții majore anunțate de Poliția Română
Imagini virale cu un cârd de rațe ajutat de un turist să treacă strada în Constanța
Imagini virale cu un cârd de rațe ajutat de un turist să treacă strada în Constanța
Andrei RachieruOana Zvobodă
02 mai 2026, 15:34, Social

La orele prânzului, în fața Cazinoului s-au format cozi de vizitatori care așteptau să intre, în timp ce zona falezei era aglomerată de familii, grupuri de prieteni și turiști veniți pentru câteva zile la mare.

Vezi galeria foto
5 poze

Cazinoul din Constanța continuă să atragă un număr mare de vizitatori, mai ales în perioadele de vacanță și în weekendurile prelungite.

Unii turiști au spus că au profitat de zilele libere pentru o scurtă escapadă pe litoral. O femeie venită din Ialomița a declarat că este pentru prima dată când vizitează Cazinoul și că experiența merită, mai ales datorită aspectului clădirii și vremii favorabile.

Un alt grup de turiști, veniți din Râmnicu Vâlcea, a povestit că a inclus vizita la Cazinou în programul minivacanței petrecute la Constanța. O turistă a spus că a mai vizitat clădirea în trecut, însă consideră că obiectivul merită revăzut, iar timpul de așteptare la intrare este rezonabil.

Cât costă vizitarea Cazinoului din Constanța

Potrivit tarifelor afișate pentru public, un bilet de vizitare pentru adulți costă 53 de lei. Elevii, studenții și pensionarii plătesc 26 de lei, în timp ce accesul este gratuit pentru copiii sub 7 ani, persoanele cu dizabilități și un însoțitor al acestora.

Pentru grupurile organizate de 25-30 de persoane, tariful pentru un tur ghidat este de 106 lei de persoană.

În minivacanța de 1 Mai, Constanța și stațiunile de pe litoral au atras mii de turiști, iar zonele de promenadă și atracțiile turistice au devenit puncte de interes pentru vizitatori.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor