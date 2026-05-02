Faleza din fața Cazinoului din Constanța a devenit neîncăpătoare. Cât costă un bilet de intrare

La orele prânzului, în fața Cazinoului s-au format cozi de vizitatori care așteptau să intre, în timp ce zona falezei era aglomerată de familii, grupuri de prieteni și turiști veniți pentru câteva zile la mare.

Cazinoul din Constanța continuă să atragă un număr mare de vizitatori, mai ales în perioadele de vacanță și în weekendurile prelungite.

Unii turiști au spus că au profitat de zilele libere pentru o scurtă escapadă pe litoral. O femeie venită din Ialomița a declarat că este pentru prima dată când vizitează Cazinoul și că experiența merită, mai ales datorită aspectului clădirii și vremii favorabile.

Un alt grup de turiști, veniți din Râmnicu Vâlcea, a povestit că a inclus vizita la Cazinou în programul minivacanței petrecute la Constanța. O turistă a spus că a mai vizitat clădirea în trecut, însă consideră că obiectivul merită revăzut, iar timpul de așteptare la intrare este rezonabil.

Cât costă vizitarea Cazinoului din Constanța

Potrivit tarifelor afișate pentru public, un bilet de vizitare pentru adulți costă 53 de lei. Elevii, studenții și pensionarii plătesc 26 de lei, în timp ce accesul este gratuit pentru copiii sub 7 ani, persoanele cu dizabilități și un însoțitor al acestora.

Pentru grupurile organizate de 25-30 de persoane, tariful pentru un tur ghidat este de 106 lei de persoană.

În minivacanța de 1 Mai, Constanța și stațiunile de pe litoral au atras mii de turiști, iar zonele de promenadă și atracțiile turistice au devenit puncte de interes pentru vizitatori.