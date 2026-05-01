Proteste de 1 Mai în întreaga lume: activiștii cer salarii mai mari și condiții de muncă mai bune

Vineri, de Ziua Muncii, activiștii din întreaga lume au organizat mitinguri și proteste, cerând pace, salarii mai mari și condiții de muncă mai bune. Protestele vin în contextul în care mulți lucrători se confruntă cu creșterea costurilor energiei și scăderea puterii de cumpărare, cauzate de războiul din Iran, informează AP News.

Protestele au avut loc în mai multe capitale și orașe europene, dar și în Statele Unite și capitale din est, precum Seul, Sydney și Jakarta.

Ziua Muncii, o zi a protestelor

De 1 Mai, sindicatele se adună, în mod regulat, pentru a protesta în privința salariilor, pensiilor, inegalității și a unor probleme politice mai largi.

„Muncitorii refuză să plătească prețul războiului lui Donald Trump în Orientul Mijlociu”, a declarat Confederația Europeană a Sindicatelor, care reprezintă 93 de organizații sindicale din 41 de țări europene. „Mitingurile de astăzi arată că muncitorii nu vor sta deoparte și nu vor vedea cum locurile lor de muncă și nivelul de trai sunt distruse”, potrivit aceleiași surse.

Autoritățile turce din Istanbul au reținut sute de manifestanți, pentru că au încercat să mărșăluiască în zone declarate interzise din motive de securitate, în special în Piața Taksim din centrul orașului, epicentrul protestelor din 2013. Manifestațiile de 1 Mai din Turcia sunt frecvent marcate de incidente cu autoritățile.

Manifestații în întreaga lume

În Franța, sindicatele au convocat demonstrații la Paris și în alte locuri sub sloganul „pâine, pace și libertate”, făcând legătura între preocupările zilnice ale muncitorilor și conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu.

În Portugalia, modificările legislative ale muncii propuse de guvernul de centru-dreapta au declanșat o grevă generală și proteste stradale anul trecut. Încă nu s-a ajuns la un acord după nouă luni de negocieri cu sindicatele și angajatorii. Sindicatele spun că propunerile ar slăbi drepturile lucrătorilor, inclusiv prin extinderea limitelor pentru orele suplimentare și reducerea unor beneficii.

În SUA, activiștii și-au exprimat opoziția puternică față de politicile lui Trump și au anunțat mii de acțiuni de 1 Mai în întreaga țară și solicită o întrerupere economică prin „fără școală, fără muncă, fără cumpărături”.

Mai multe mitinguri au avut loc în Africa de Sud, unde șeful Congresului Sindicatelor Sud-Africane, Zingiswa Losi, a declarat că muncitorii se „sufocă” din cauza creșterii costurilor alimentelor, electricității, transportului și asistenței medicale, într-o „criză a demnității clasei muncitoare”.