Reuters: Surse afirmă că Pakistanul a suspendat vânzarea de arme către Sudan în valoare de 1,5 miliarde de dolari, în urma obiecțiilor Arabiei Saudite

Conflictul dintre armata sudaneză și forțele paramilitare Rapid Support Forces a alimentat cea mai gravă criză umanitară din lume timp de aproximativ trei ani, transformându-se într-un punct fierbinte pentru interesele străine concurente și amenințând să destrame această țară de la Marea Roșie, un important producător de aur.

Reuters a raportat pentru prima dată în ianuarie că un acord se afla în fazele finale și fusese negociat de Arabia Saudită, dar la momentul respectiv nu a fost dezvăluită nicio finanțare din partea Riadului. Acordul se număra printre mai multe vânzări de echipamente de apărare negociate de armata pakistaneză după ce avioanele și sistemele sale de armament au câștigat notorietate în urma ciocnirilor cu India din luna mai a anului trecut.

Arabia Saudită este unul dintre cei mai apropiați aliați ai Pakistanului și a fost o sursă de împrumuturi și finanțare esențiale pentru economia aflată în dificultate a Islamabadului. Relația dintre cele două țări s-a adâncit de la semnarea, anul trecut, a unui pact de apărare reciprocă care tratează agresiunea împotriva uneia dintre ele ca un atac asupra ambelor.

„Arabia Saudită a semnalat că Pakistanul ar trebui să rezilieze acordul după ce a renunțat la ideea de a-l finanța”, a declarat una dintre sursele din domeniul securității.

Biroul de presă al guvernului saudit nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Nici forțele armate sudaneze nu au răspuns imediat.

Armata pakistaneză nu a răspuns la solicitarea de comentarii adresată de Reuters. Armata și forțele aeriene nu confirmaseră anterior că se pregătea un acord.

Sursa a adăugat că unele țări occidentale au sfătuit Riadul să se țină departe de războaiele prin intermediari din Africa.

Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au susținut tabere opuse în țările afectate de conflicte din întreaga regiune, inclusiv în Sudan.

Deși ambele părți afirmă că susțin o soluționare diplomatică a conflictului, Arabia Saudită și-a pus greutatea în spatele armatei sudaneze, în timp ce EAU a fost acuzată că oferă sprijin logistic RSF, acuzație pe care o neagă oficial.

Sursa a spus că o întâlnire din martie între liderii armatei sudaneze și autoritățile saudite la Riad a dus la încetarea finanțării saudite pentru acord.

O altă tranzacție în valoare de 4 miliarde de dolari cu Armata Națională Libiană, raportată de Reuters în decembrie, era, de asemenea, în pericol, deoarece saudiții „își revizuiesc strategia” în ambele țări, a declarat a doua sursă din domeniul securității.