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Încărcătoare pentru arme letale ascunse într-un autocar, descoperite la Vama Giurgiu

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au depistat într-un autocar care circula pe ruta Turcia - Germania, 25 de încărcătoare de pistol, fără muniție, precum și peste 9.000 de țigarete cu timbru fiscal de Georgia.
Încărcătoare pentru arme letale ascunse într-un autocar, descoperite la Vama Giurgiu
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foto: politia de Frontiera
Laura Buciu
04 iun. 2026, 12:14, Social
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Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Compartimentul Sprijin Operativ, au oprit miercuri dimineața, pentru control, pe DN 5, un autocar înmatriculat în Turcia, condus de un cetățean georgian, în vârstă de 30 de ani.

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În urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au descoperit 25 de încărcătoare de pistol, goale, fără muniție, ascunse în compartimentul specific filtrului de aer, precum și 465 de pachete de țigări (9.300 de țigarete), cu timbru fiscal de Georgia, ascunse intr-un locaș din interiorul autocarului, sub scaunele pasagerilor, pentru care persoana în cauză nu deținea documente de proveniență.

Nu a fost descoperită muniție

Au fost făcute verificări amănunțite, dar nu a fost descoperită muniție.

„Încărcătoarele au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „deținerea, portul, confecționarea, precum și orice operațiune privind armele letale, munițiile, mecanismele sau dispozitivele acestora ori funcționarea atelierelor de reparare a armelor letale, fără drept”. Cercetările se desfășoară sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecătoria Giurgiu”, transmite, joi. Poliția de Frontieră.

Totodată, pentru deținerea țigaretelor în afara antrepozitului fiscal, a fost aplicată o sancțiune contravențională, conform prevederilor legale, iar țigările au fost confiscate și duse în camera de corpuri delicte a instituției.

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