Al Jazeera: Pakistanul desfășoară acțiuni diplomatice la nivel regional, în contextul în care deficitul de încredere dintre Iran și SUA persistă

Publicația oferă o analiză detaliată a eforturilor diplomatice depuse de Pakistan, alături de o radiografie a situației din Orient.

Al Jazeera apreciază că există așteptări privind posibilitatea unei a doua runde de discuții. Totul depinde de șeful armatei pakistaneze, care se află la Teheran încercând să convingă toate părțile.

Sursa citată precizează că au existat mesaje contradictorii in toate părțile, iar pakistanezii spun că vor să păstreze secretul diplomatic.

Informațiile de la Teheran indică faptul că deficitul de încredere față de SUA nu a fost depășit și că va fi nevoie de eforturi considerabile pentru a-i readuce la masa negocierilor.

Pakistanezii speră că vor putea reduce unele dintre aceste decalaje, deoarece s-au înregistrat deja progrese la Geneva, afirmă sursa citată.

Joi, premierul Pakistanului a ajuns la Doha, în Quatar, pentru o întâlnire bilaterală cu emirul Qatarului, șeicul Tamim bin Hamad Al-Thani.

Discuții cu emirul Quatarului

Shehbaz Sharif a declarat că a discutat cu emirul Qatarului și cu liderii acestei țări despre „situația regională, în special în regiunea Golfului, și a subliniat importanța dezamorsării conflictului, a dialogului și a unei coordonări internaționale strânse pentru a asigura pacea și stabilitatea”.

Întâlnirea a avut loc pe fondul eforturilor Pakistanului de a promova o a doua rundă de negocieri între SUA și Iran.

După cum știm, Pakistanul a prezentat o serie de propuneri ambelor părți, iar acestea poartă negocieri, în timp ce șeful armatei este pe cale să aplaneze diferențele, însă există și părți rău-voitoare din Iran și SUA și, în deosebi din Israel, despre care oficialii pakistanezi precizează că nu dorește pacea în regiune.

Negocierile se desfășoară cel mai bine în spatele ușilor închise

Cu toate acestea, Al Jazeera precizează că pakistanezii sunt destul de încrezători că, datorită acestei „diplomații de navetă”, fie vor obține o a doua rundă de negocieri, fie vor reuși să convingă părțile să accepte o prelungire a armistițiului.

Ar putea fi vorba de până la cinci săptămâni sau 45 de zile, existând diverse cifre, potrivit analizei oferită de sursa citată.

Totuși, oficialii pakistanezii afirmă că diplomația se desfășoară cel mai bine în spatele ușilor închise, în condiții de încredere.

Potrivit analizei Al Jazeera, încredea este ceea ce Pakistanul încearcă să clădească pentru că iranienii și americanii au declarat public faptul că nu au încredere unii în ceilalți.