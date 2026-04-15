Premierul Pakistanului, vizite în Arabia Saudită, Qatar și Turcia

Premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, va face, începând de miercuri, o serie de vizite diplomatice intense care vor dura timp de patru zile.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
15 apr. 2026, 11:03, Știri externe

Ministerul afacerilor Externe de la Islamabad a anunțat că oficialul va vizita Arabia Saudită, Quatar și Turcia, pe fondul eforturilor diplomatice depuse în contextul negocierilor din Orientul Mijlociu, în perspectiva unei cea de-a doua runde de negocieri, potrivit Gulf News.

„Prim-ministrul Muhammad Shehbaz Sharif va efectua vizite oficiale în Regatul Arabiei Saudite, Statul Qatar și Republica Turcia în perioada 15-18 aprilie 2026”, a declarat Ministerul de Externe al Pakistanului într-un comunicat.

Vizitele în Arabia Saudită și Qatar vor avea loc „în context bilateral”, în timp ce în Turcia, premierul Sharif va participa la Forumul Diplomatic de la Antalya și va avea întâlniri bilaterale cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și cu alți lideri, în marja evenimentului, potrivit comunicatului citat.

Reamintim că prima sesiune de negocieri care s-a desfășurat weekendul trecut la Islamabad a lăsat loc pentru continuarea dialogului, însă au existat divergențe care au blocat înțelegerea.

Ulterior, oficialii pakistanezi au propus ca o doua rundă de negocieri să aibă loc tot la Islamabad, propunere analizată de administrația SUA.  Miercuri dimineață, presa americană relata că diplomații fac eforturi prin canalele neoficiale pentru a întreprinde organizarea celei de-a doua runde de negocieri.

