Prima pagină » Știri externe » Aproape 10.000 de prizonieri vor fi eliberați în curând, în Vietnam

Vietnamul a anunțat sâmbătă eliberarea a aproape 10.000 de prizonieri, inclusiv străini, în cadrul unei amnistii menite să marcheze, în special, recentele alegeri legislative.
Secretarul general al Partidului Comunist Vietnamez (CPV), To Lam. Sursa foto: Hepta
Laurențiu Marinov
30 mai 2026, 16:08, Știri externe
Vietnam, țară comunistă acordă adesea grațieri înainte de evenimente importante. La începutul lunii iunie, 9.950 de prizonieri vor fi eliberați în cadrul amnistiei din acest an, potrivit unui document semnat de secretarul general al Partidului Comunist Vietnamez și președintele țării, To Lam, potrivit Le Figaro.

Amnistia marchează „succesul Congresului Partidului Comunist” din Vietnam

Această măsură își propune să marcheze „succesul Congresului Partidului Comunist (organizat la fiecare cinci ani) și al alegerilor pentru Adunarea Națională”, a declarat ministrul adjunct al Securității Publice, Le Van Tuyen, într-o conferință de presă de sâmbătă.

În martie, Vietnamul a organizat alegeri pentru Adunarea Națională, principalul său organ legislativ, care are ca scop principal ratificarea deciziilor Partidului Comunist aflat la guvernare.

Printre prizonierii care vor fi eliberați luna viitoare se numără 63 de străini, inclusiv 56 de bărbați și șapte femei „de naționalități diferite”, a declarat Tuyen fără a oferi alte detalii.

Peste 22.000 de prizonieri au fost eliberați, anul trecut în Vietnam

Anul trecut, peste 22.000 de prizonieri au fost eliberați, un record pentru un singur an, pentru a marca cea de-a 50-a aniversare a căderii Saigonului și cea de-a 80-a aniversare națională. Din 2009, aproximativ 118.000 de prizonieri au beneficiat de eliberare anticipată.

Prizonierii condamnați pentru „tentativă de răsturnare” a guvernului sau pentru „terorism” nu sunt eligibili pentru eliberare conform legislației vietnameze. Rapoartele anterioare ale Ministerului Securității Publice au indicat că peste 190.000 de persoane au fost încarcerate la nivel național.

