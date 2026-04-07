Vietnamul renunță la conducerea comună și îl alege pe liderul Partidului Comunist în funcția de președinte

Vietnamul l-a ales în unanimitate pe secretarul general al Partidului Comunist, To Lam, în funcția de președinte pentru un mandat de cinci ani, consolidându-i astfel controlul atât asupra partidului, cât și asupra statului.
Secretarul general al Partidului Comunist Vietnamez (CPV), To Lam. Sursa foto: Hepta
Laurentiu Marinov
07 apr. 2026, 09:40, Știri externe

Această mișcare se îndepărtează de tradiția Vietnamului de conducere comună, în care funcțiile au fost de obicei deținute de persoane diferite, și reflectă structurile de putere din China sub Xi Jinping și din Laosul vecin, potrivit AP.

Acest lucru era așteptat pe scară largă de la realegerea lui Lam în funcția de șef al Partidului Comunist în ianuarie, când observatorii au remarcat că consolidarea autorității partidului l-a poziționat și pe acesta pentru a prelua președinția.

După ce a depus jurământul, bărbatul în vârstă de 69 de ani a declarat Adunării Naționale că prioritatea sa principală este menținerea păcii și stabilității, care reprezintă fundamentul unei creșteri rapide și durabile. „Ne propunem să îmbunătățim mijloacele de trai ale oamenilor, astfel încât toți să poată beneficia de beneficiile dezvoltării”, a spus el.

Vietnamul a lansat reforme

Aceasta este a doua oară când To Lam deține ambele funcții, după ce a făcut-o pentru scurt timp în 2024, când predecesorul său ca șef al partidului, Nguyen Phu Trong, a murit.

Concentrarea puterii a fost semnificativă, deoarece a însemnat că Lam a avut „un mandat mai puternic și mult mai mult spațiu politic pentru a-și impune agenda decât oricare alt lider” de la anii 1980, când Hanoi a lansat reforme pentru a renunța la o economie de stat în favoarea uneia orientate spre piață și deschisă străinilor, a declarat Nguyen Khac Giang, de la centrul de cercetare ISEAS-Yusof Ishak Institute din Singapore.

