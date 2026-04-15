Liderii Coreei de Sud și ai Vietnamului se vor întâlni la Hanoi săptămâna viitoare

Vizita lui Lee ar fi prima vizită a unui lider străin în Vietnam de când Lam a fost ales președinte săptămâna trecută, o mișcare care îi permite să combine funcția cu conducerea Partidului Comunist, cea mai puternică funcție din statul cu un singur partid. Totuși, aceasta nu ar fi prima întâlnire la nivel înalt a lui Lam în noua sa funcție, întrucât miercuri s-a întâlnit cu președintele Chinei, Xi Jinping, la Beijing, scrie Reuters.

Întâlnirea este programată în prezent pentru 23 aprilie, au declarat sursele.

Este probabil să fie semnate acorduri de cooperare guvernamentală. Seulul este, de asemenea, interesat de unele dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din Vietnam, precum căile ferate și centralele nucleare, dar nu se așteaptă decizii majore în aceste domenii, au spus sursele.

Ministerul de Externe al Coreei de Sud a refuzat să comenteze. Ministerul de Externe al Vietnamului nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Coreea de Sud este cel mai mare investitor în această țară din Asia de Sud-Est în ceea ce privește capitalul acumulat, producția fabricilor Samsung reprezentând, singură, mai mult de o zecime din exporturile țării. Cu toate acestea, angajamentele de investiții coreene au scăzut cu aproximativ 25% anul trecut față de 2024, potrivit datelor guvernului vietnamez, pe fondul incertitudinilor comerciale și al preocupărilor legate de reglementările din Vietnam.

Întâlnirea ar fi a doua dintre cei doi lideri în aproximativ opt luni, după ce Lam a vizitat Seulul în august, fiind primul lider străin primit de Lee după ce a fost ales președinte la Seul.

Lee va fi însoțit de o delegație de afaceri numeroasă, incluzând oficiali de la Samsung, fiind așteptată semnarea mai multor acorduri corporative, posibil pe 23 aprilie, au declarat oficialii fără a oferi detalii despre posibilele acorduri.

Discuțiile Samsung cu autoritățile vietnameze privind construirea unei fabrici de semiconductori back-end au înregistrat progrese după ani de negocieri, dar rămâne neclar când ar putea fi făcut un anunț, au declarat trei persoane familiarizate cu această chestiune.

Rapoartele privind o investiție planificată de 4 miliarde de dolari într-o unitate de testare a semiconductoarelor și, eventual, de ambalare, au fost retrase din mass-media vietnameză în ultimele zile.

Cele trei persoane au declarat că potențiala cheltuială a Samsung nu a fost finalizată. Investiția inițială totală ar fi mai mică și s-ar putea extinde în timp, incluzând potențial un grup de furnizori, a spus una dintre ele.

Samsung a refuzat să comenteze.