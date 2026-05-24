Atac cu bombă lângă o cale ferată în sud-vestul Pakistanului: peste 20 de morți în urma exploziei

Potrivit unui oficial de rang înalt, atacul a avut loc în capitala provincială Quetta, în momentul în care trenul trecea prin zona unui semnal feroviar. Un vehicul încărcat cu explozibil a lovit unul dintre vagoane, provocând o deflagrație puternică.

„Trenul care transporta personal militar și membri ai familiilor acestora se îndrepta din Quetta către Peshawar, când vehiculul încărcat cu explozibil a lovit unul dintre vagoane, provocând o explozie majoră”, a declarat oficialul, potrivit AFP.

Explozia a provocat deraierea parțială a garniturii, a distrus mai multe vehicule din apropiere și a spart geamurile clădirilor din zonă.

Un alt oficial a precizat că militarii se deplasau pentru a participa la sărbătoarea Eid, care urmează să înceapă marți.

Balochistan, cea mai mare provincie a Pakistanului ca suprafață și una dintre cele mai sărace, este de mult timp afectată de o insurgență separatistă, grupările locale acuzând autoritățile centrale de exploatarea resurselor naturale fără beneficii pentru populație.

Potrivit presei din Pakistan, Armata de Eliberare din Balochistan ar fi revendicat atacul.