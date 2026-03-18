Prima pagină » Economic » Brazilia propune eliminarea taxei pe importul de motorină. Costul: 577 milioane de dolari pe lună

Brazilia propune eliminarea taxei pe importul de motorină. Costul: 577 milioane de dolari pe lună

Ministerul Finanțelor din Brazilia propune eliminarea taxei statale ICMS la importurile de motorină, guvernul federal urmând să acopere jumătate din pierderile de venituri ale statelor, anunță secretarul executiv Dario Durigan.
Andreea Tobias
18 mart. 2026, 19:18, Economic

Eliminarea taxei ICMS pe importurile de motorină ar genera o pierdere de venituri de aproximativ 3 miliarde de reali pe lună – echivalentul a circa 577 milioane de dolari. Guvernul federal ar acoperi jumătate din această sumă, statele urmând să suporte restul, transmite Reuters.

Propunerea a fost lansată la o întâlnire cu secretarii de stat pentru finanțe. O nouă reuniune pentru dezbaterea măsurii este programată pe 27 martie.

Contextul: Iran și prețurile la combustibil

Prețurile petrolului brut și ale combustibililor au crescut brusc odată cu escaladarea conflictului dintre SUA, Israel și Iran. Săptămâna trecută, guvernul federal brazilian redusese deja impozitele federale PIS și Cofins pe motorină și anunțase o subvenție pentru importurile de combustibil.

Brazilia depinde în proporție de aproximativ 25% de importuri pentru acoperirea consumului intern de motorină. Combustibilul este un element esențial în logistica țării, care se bazează masiv pe transportul rutier.

Monitorizarea prețurilor și acordul cu statele

Durigan a anunțat că autoritățile monitorizează rapoartele privind creșterile abuzive de prețuri. Un acord cu majoritatea statelor braziliene permite deja monitorizarea în timp real a facturilor de vânzare a combustibilului, alături de Agenția Națională a Petrolului.

Acordul rămâne deschis aderării altor state. Printre cele care nu au semnat încă se numără São Paulo – cel mai populat și mai important stat din punct de vedere economic – alături de Amazonas, Mato Grosso, Alagoas, Santa Catarina și Paraná.

