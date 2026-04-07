Liderul mondial în producția de vehicule electrice, pus de Brazilia pe o listă a rușinii

Autoritățile din Brazilia au plasat compania chineză BYD pe lista rușinii pentru condițiile similare sclaviei impuse lucrătorilor proprii, anunță CNBC. Decizia a fost luată în urma unui scandal izbucnit în 2024. Atunci compania chineză a fost acuzată că lucrătorii săi au fost victime ale traficului de persoane și ale contractelor abuzive.

Lista, publicată de Ministerul Muncii din Brazilia, afectează reputația producătorului auto pe cea mai mare piață a sa după China. De asemenea, plasarea pe listă interzice BYD să obțină anumite tipuri de împrumuturi de la băncile braziliene. Totuși, decizia nu afectează funcționarea singurei sale fabrici auto din Brazilia.

BYD nu a comentat decizia brazilienilor. În schimb, compania care a intermediat angajarea celor 163 de lucrători implicați în scandal a respins toate acuzațiile.

Conform Reuters, muncitorii chinezi angajați în Brazilia au fost nevoiți să-și predea pașapoartele angajatorului, să permită trimiterea majorității salariilor direct în China și să plătească un depozit de aproape 900 de dolari pe care l-au putut recupera doar după șase luni de muncă.

De asemenea, în urma unei razii a inspectorilor de muncă au fost găsiți muncitori în locuințe fără saltele. 31 de muncitori au fost găsiți într-o singură casă, cu o singură baie și mâncare depozitată pe jos alături de bunuri personale, în ceea ce inspectorii au numit „condiții degradante”.

Scandalul a provocat indignare în Brazilia dar și în China. Ulterior, fabrica a început să producă mașini având peste 25.000 de vehicule fabricate până în prezent.