Se schimbă regulile. Care e nivelul de la care românii pot ajunge pe Lista rușinii

Guvernul a modificat în ședința de joi valoarea minimă a obligațiilor fiscale restante pentru românii și firmele pot fi incluse pe Lista rușinii.
Cosmin Pirv
16 apr. 2026, 13:18, Politic

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că Guvernul a adoptat o hotărâre pentru stabilirea valorii minime a obligațiilor fiscale restante pentru care organele fiscale locale publică lista debitorilor, așa-numita Listă a rușinii.

Conform deciziei Executivului, valoarea minimă a obligațiilor fiscale restante pentru publicare se stabilește la nivelul 1.200 de lei în cazul persoanelor fizice și la 5.000 de lei în cazul debitorilor persoane juridice.

„A fost evaluată valoarea standard pentru o suprafață utilă de 50 de metri pătrați, o valoare impozabilă de 677 de lei metri pătrați, un apartament dintr-o zonă mai marginașă a Capitalei și un autoturism cu capacitate cilindrică de 1.600 de centimetri pătrați. Iar valoarea de impozit calculată pentru cele două este în jur de 600 de lei, 609 lei anual, deci e vorba de obligații restante pentru doi ani de zile, în momentul acela este eligibil pentru publicarea pe lista rușinii”, a spus Ioana Dogioiu.

