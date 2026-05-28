Ilie Bolojan pleacă vineri în Republica Moldova

Prim-ministrul Ilie Bolojan pleacă, vineri, într-o vizită în Republica Moldova, unde va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu prim-ministrul Alexandru Munteanu.
Sursa foto: Președinția Republicii Moldova
Laura Buciu
28 mai 2026, 08:53, Politic
Discuțiile dintre oficialii români și moldoveni se vor axa asupra proiectelor comune și cooperării dintre cele două state, în contextul sprijinului constant pe care Guvernul României în acordă Republicii Moldova.

Prim-ministrul Romaniei, Ilie Bolojan (D), si prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu (S), sustin declaratii de presa comune la Palatul Victoria, Bucuresti, joi, 13 noiembrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Premierul Ilie Bolojan va participa, în aceeași zi, la evenimentul „Primării puternice. Localități dezvoltate”, în cadrul căruia va susține o alocțiune și, totodată, va vizita Centrul Educațional Cultural Stăuceni, proiect de dezvoltare locală implementat cu sprijinul Guvernului României, precum și Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”.

De asemenea, premierul Ilie Bolojan și premierul Alexandru Munteanu vor vizita Alianța Franceză în Republica Moldova/Camera de comerț și industrie Franceză în Republica Moldova.

Ilie Bolojan va fi însoțit în această vizită de către șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca.

