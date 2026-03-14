Cum au ajuns telenovelele rampă de lansare spre Oscar

Încă din anii 1960, telenovelele realizate de principalul radiodifuzor al țării au evoluat din simple drame zilnice într-o industrie de milioane de dolari. TV Globo operează astăzi 13 studiouri, trei orașe-scenă și 122 de săli de montaj, iar producțiile sale ajung săptămânal la până la 60 de milioane dintre cei 213 milioane de locuitori ai Braziliei.

Mulți dintre actorii asociați cu filme braziliene ajunse în cursa pentru Oscar și-au construit mai întâi notorietatea pe micul ecran. Printre acestea se numără „Central Station” (1998), „I’m Still Here” (2024) și „The Secret Agent”, producție nominalizată anul acesta la patru categorii. Actori precum Wagner Moura și Fernanda Torres au devenit figuri cunoscute la nivel național datorită aparițiilor lor în producții TV Globo.

Într-o țară care are aproximativ 3.500 de cinematografe, concentrate în special în marile orașe și dominate de blockbustere americane, televiziunea rămâne cea mai eficientă cale către faima de masă. Astfel s-a conturat un ecosistem aparte: succesul în telenovele deschide ușa către roluri importante în film, iar notorietatea obținută în cinema se întoarce adesea în televiziune, înainte de un nou salt spre marile ecrane.

Wagner Moura, protagonistul din „The Secret Agent”, apărea în urmă cu 21 de ani în telenovela „A Lua Me Disse” („Luna mi-a spus”). La rândul ei, Fernanda Torres, vedeta din „I’m Still Here” – film care a adus Braziliei primul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj internațional – era deja foarte iubită de public datorită a două serii de comedie marca TV Globo, percepute de mulți telespectatori ca făcând parte din universul telenovelelor.

Telenovelele, joacă un rol cheie în Brazilia

„Telenovelele Globo sunt esențiale pentru producția audiovizuală a Braziliei”, a declarat Amauri Soares, director al TV Globo și Globo Studios, care le descrie drept „o platformă continuă de creație și producție de conținut”.

Potrivit acestuia, inclusiv „The Secret Agent” ilustrează legătura strânsă dintre film și televiziune. „Filmul are actori și membri ai echipei care au lucrat la Globo, care vor lucra din nou la Globo, iar producția însăși are investiții Globo, deși este independentă”, a spus Soares.

TV Globo difuzează simultan trei telenovele, din primele ore ale serii până în prime-time. Acestea sunt produse în studiourile din Rio de Janeiro, rulează de obicei timp de șase luni, de luni până sâmbătă, și implică peste 1.000 de oameni. Finalul unei telenovele se poate transforma într-un adevărat eveniment național, urmărit în baruri, restaurante sau săli de sport.

Industria cere și o mare capacitate de adaptare. Unele episoade sunt scrise cu doar câteva zile înainte de difuzare, în funcție de audiențe, ceea ce permite publicului să influențeze indirect firul poveștii. Impactul economic este, de asemenea, uriaș: un remake al hitului „Vale Tudo” ar fi generat peste 200 de milioane de reali (aproximativ 38 de milioane de dolari) din publicitate, de patru ori mai mult decât încasările globale ale filmului „The Secret Agent”.

În fiecare an, TV Globo recrutează până la 70 de actori noi din teatru, film și producții regionale. Aceștia își perfecționează timp de un an abilitățile folosind echipamente de ultimă generație și tehnici moderne, după care mulți pleacă spre alte proiecte, iar alții rămân în cadrul postului pentru seriale mai scurte.

Actrița Dira Paes, una dintre figurile consacrate ale postului și comentator frecvent în nopțile Oscarurilor, spune că televiziunea și cinematografia braziliană sunt din ce în ce mai interconectate. „Telenovelele nu înseamnă doar audiență, ci și inimă și afecțiune. Când joci în prime-time, simți puterea unei întregi națiuni care te urmărește. Când publicul îți iubește personajul, este o popularitate foarte specială”, a spus Paes.

Criticul de televiziune Mauricio Stycer consideră că inegalitatea socială din Brazilia a favorizat ascensiunea televiziunii gratuite, precum Globo, în detrimentul interesului general pentru cinema. În opinia sa, de aici s-a născut și o anumită frustrare a cinematografiei braziliene, care nu a reușit să atingă aceeași audiență precum telenovelele.

TV-ul domină încă piața

Stycer spune că mulți actori se confruntă cu o alegere dificilă atunci când sunt cooptați într-o telenovelă: „Să fii popular și să ai un venit sigur în fiecare lună sau să îți asumi riscurile unei cariere în teatru și cinema? Televiziunea a fost întotdeauna un refugiu sigur pentru majoritatea actorilor.”

Deși rivalii au încercat să conteste supremația Globo în acest gen, puțini au reușit. Chiar dacă producțiile sale nu mai domină la fel de categoric ca până la începutul anilor 2010, iar platformele de streaming câștigă teren, postul rămâne principalul angajator și formator de talente din industrie.

„Globo este încă cea mai importantă companie din Brazilia pentru actori”, a spus Stycer. „Până în anul 2000, Globo singură era responsabilă pentru aproximativ 50% din audiența TV.”

Actorul și regizorul Lázaro Ramos, care a ajuns în telenovele după ce debutase deja în teatru și film, crede că publicul brazilian a învățat să iubească deopotrivă telenovelele și cinemaul atunci când acestea reușesc să surprindă energia, bucuria și laturile întunecate ale țării. Iar succesul recent al unor filme braziliene la Oscar arată că, în Brazilia, drumul spre marile premii ale cinematografiei poate începe foarte bine din fața camerelor de televiziune.