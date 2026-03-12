Nu este vorba doar de petrol. Aprovizionarea cu 6 mărfuri majore este afectată de războiul din Iran

Prețurile unor mărfuri sunt deja în creștere, în timp ce stocurile altora s-ar putea diminua pe măsură ce războiul se prelungește.

Perturbarea prețurilor globale ale materiilor prime cauzată de războiul dintre SUA, Israel și Iran se extinde mult dincolo de piețele energetice.

De la materialele plastice de bază și îngrășămintele fabricate în Arabia Saudită și Oman, până la zahărul din Brazilia și heliul din Qatar, conflictul a afectat prețul, aprovizionarea sau producția unei varietăți de mărfuri esențiale pentru economia globală, arată The New York Times.

Gravitatea perturbării va depinde în mare măsură de durata conflictului. Un armistițiu ar putea permite redeschiderea rutelor de transport maritim, a aeroporturilor și a fabricilor din întreaga lume, atenuând tensiunea.

Însă perspectivele sunt incerte. Președintele Trump a transmis mesaje contradictorii cu privire la posibilitatea ca Statele Unite să detensioneze situația, iar liderii Iranului au declarat că sunt pregătiți să continue contraatacurile asupra aliaților americani și să amenințe traficul maritim din Golful Persic.

Între timp, creșterea costurilor unor mărfuri ar putea fi transferată asupra consumatorilor, deoarece companiile caută să își protejeze marjele de profit.

„Inflația a devenit o preocupare majoră, deoarece costurile factorilor de producție sunt în creștere în multe industrii”, a declarat Chris O’Keefe, director general și manager principal de portofoliu la Logan Capital Management, o firmă de investiții. „Portofelele consumatorilor vor fi probabil compromise.”

Iată șase mărfuri majore, pe lângă petrol și gaze, care sunt afectate de război.

Aluminiu

Prețurile aluminiului au atins luni cel mai înalt nivel din ultimii aproape patru ani, pe fondul întreruperii livrărilor din regiune, iar marți după-amiază metalul crescuse cu aproximativ 8% pentru luna precedentă.

Creșterea prețurilor a urmat opririi livrărilor de la principalele topitorii de aluminiu din Qatar și Bahrain, obligând cumpărătorii să caute metal de înlocuire din Asia. Producătorii din Golful Persic au reprezentat aproximativ 8% din aprovizionarea mondială de aluminiu anul trecut, potrivit Institutului Internațional al Aluminiului .

Au devenit mari producători ai acestui metal, deoarece prelucrarea acestuia necesită cantități uriașe de energie, transformând abundența de petrol și gaze naturale din regiune într-un avantaj competitiv. Însă materiile prime pentru aluminiu trebuie importate, cu nave care traversează Strâmtoarea Ormuz – care a fost practic închisă de la începutul războiului.

Aluminiul este utilizat într-o gamă largă de articole, inclusiv avioane, linii electrice și cutii de conserve. Creșterea bruscă a prețurilor ar putea apărea în cele din urmă în achizițiile de zi cu zi, a declarat Alex Jacquez, șeful departamentului de politici și advocacy de la Groundwork Collaborative, un grup de cercetare.

Etanol și zahăr

Unele creșteri de prețuri au urmat creșterii prețurilor globale ale petrolului, dar nu sunt întotdeauna ceea ce te-ai putea aștepta.

În Brazilia, cel mai mare producător mondial de trestie de zahăr, recolta poate fi utilizată pentru zahăr sau pentru a produce etanol, un combustibil folosit în mașinile din întreaga țară. Când prețurile etanolului cresc, fabricile tind să își mute producția către acel combustibil mai profitabil.

Această schimbare s-ar putea întâmpla din nou. Odată cu creșterea prețurilor petrolului, etanolul a crescut cu aproximativ 10% de la începutul războiului până la sfârșitul sesiunii de luni. Astfel de câștiguri ar putea determina procesatorii brazilieni să planifice să utilizeze mai multă trestie de zahăr drept combustibil atunci când începe următoarea recoltă în următoarele săptămâni.

Prețurile zahărului la Bursa Intercontinentală au crescut luni la cel mai înalt nivel din ultima lună, înainte de a scădea marți, pe măsură ce prețurile globale la energie au scăzut și ele.

Uree și sulf

Aproximativ o treime din ureea comercializată la nivel mondial, principala formă de îngrășământ cu azot, trece în mod normal prin Strâmtoarea Ormuz. Aceasta este produsă în Orientul Mijlociu, deoarece gazul natural este o materie primă esențială pentru acest îngrășământ. Suspendarea transporturilor și a producției apare exact în momentul în care fermierii se pregătesc pentru sezonul de plantare de primăvară.

Prețurile ureei au crescut cu până la 35% de la începutul războiului.

Sulful, care este produs în timpul rafinării petrolului și gazelor, este esențial și pentru producția de îngrășăminte și este utilizat în multe alte industrii. Pulberea galbenă facilitează tăierea, găurirea și modelarea anumitor metale, cum ar fi cuprul, fără a deteriora uneltele sau utilajele. Aproape jumătate din sulful lumii este acum prins în partea Golfului Persic, în Strâmtoarea Ormuz, potrivit CRU Group.

O mare parte din sulful respectiv merge în China și Indonezia pentru producția de îngrășăminte și prelucrarea nichelului, în timp ce agricultura africană depinde, de asemenea, în mare măsură de transporturile din regiune.

„Pierderea îngrășămintelor ar putea avea un impact semnificativ asupra sectorului agricol global , ceea ce ar putea crește costurile alimentelor și reduce securitatea alimentară la nivel global”, a declarat Wayne Winegarden, economist la Pacific Research Institute, un think tank.

Heliu

Heliul este un gaz vital pentru fabricarea semiconductorilor. Ajută la răcirea echipamentelor delicate, alimentează aparatele RMN și susține laboratoarele de cercetare și tehnologiile de apărare – și, bineînțeles, este folosit în baloanele de petrecere.

Qatar produce aproximativ o treime din heliul mondial, fiind al doilea cel mai mare furnizor după Statele Unite. Însă producția de acolo a fost întreruptă de când Iranul a atacat orașul industrial Ras Laffan – centrul de gaze naturale unde se află instalațiile de heliu ale țării.

Peste un sfert din aprovizionarea mondială cu heliu ar putea fi întreruptă dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, a declarat pentru CNBC Phil Kornbluth, președintele Kornbluth Helium Consulting.