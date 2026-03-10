Eliberările de petrol în situații de urgență nu vor rezolva criza actuală, spun experții

Dar, deși acest lucru poate părea mult, experții spun că chiar și zeci de milioane de barili sunt doar o picătură în ocean în comparație cu necesarul global de petrol, relatează CNN.

Asta pentru că lumea, și SUA, consumă atât de mult petrol în fiecare zi, încât nici măcar o eliberare relativ mare, făcută o singură dată, nu va putea compensa închiderea continuă a Strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă cheie pentru transporturile globale de petrol, care a fost efectiv închisă de război.

„Nu este zero, dar efectul va fi probabil destul de mic. Dacă luăm în considerare volumul comerțului mondial cu petrol, de aproximativ 100 de milioane de barili pe zi, chiar și o eliberare coordonată din SPR (rezerva strategică de petrol) va avea un impact modest asupra prețurilor mondiale ale petrolului. Am crescut artificial”, a declarat Daniel Raimi, membru al grupului de reflecție în domeniul energiei Resources for the Future, cu privire la o eliberare coordonată.

Grupul G7 al marilor economii a sugerat că ar putea elibera petrol, dar nu s-a angajat încă la nimic.

„Suntem pregătiți să luăm măsurile necesare, inclusiv pentru a sprijini aprovizionarea globală cu energie, cum ar fi eliberarea stocurilor”, a declarat G7, care include Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit și Statele Unite, într-o declarație după reuniunea de luni.

Petrolul Brent, referința internațională, s-a stabilit luni la aproape 7% mai mult, la 98,96 dolari pe baril, cel mai mare preț de închidere din 2022.

Donald Trump nu a făcut nici el promisiuni luni.

„Vrem să menținem prețurile petrolului la un nivel scăzut. Am crescut artificial din cauza acestei excursii. Știam că prețurile petrolului vor crește dacă fac acest lucru, și au crescut, probabil mai puțin decât credeam că vor crește”, a declarat Trump.

O scurtă pauză?

După ce invazia Rusiei din 2022 în Ucraina a determinat creșterea prețurilor petrolului, G7 a coordonat eliberarea a 240 de milioane de barili din propriile rezerve, inclusiv 180 de milioane de barili din SPR-ul SUA.

Prețurile benzinei au scăzut de la maximul de 5 dolari pe galon înregistrat în iunie 2022, dar experții spun că eliberarea petrolului de către G7 a ajutat doar marginal. O analiză realizată de Departamentul Trezoreriei în iulie 2022 a constatat că aceasta a redus prețurile la benzină cu doar 17-42 de cenți pe galon.

„Dacă nu ar fi fost eliberările din SPR, probabil că am fi avut prețuri la benzină de peste 5 dolari pe galon timp de câteva săptămâni (în 2022), în loc de doar câteva zile”, a spus Tom Kloza, analist independent în domeniul petrolului și consilier al Shell Oil.

Strâmtoarea Ormuz, factor cheie

Cel mai important factor pentru scăderea prețurilor petrolului în acest moment este redeschiderea Strâmtorii Ormuz, care a fost practic închisă traficului de tancuri petroliere. Douăzeci la sută din petrolul mondial trece prin acest canal îngust.

„Dacă traficul prin Strâmtoarea Ormuz nu se reia în curând și nu continuă, eliberările din SPR vor provoca doar o scurtă pauză înainte ca prețurile petrolului brut să reia creșterea”, a declarat Bob McNally, președinte și fondator al Rapidan’s Energy Group.

Cu un consum global de petrol de aproximativ 100 de milioane de barili pe zi, nicio eliberare unică nu poate compensa închiderea strâmtorii pentru o perioadă îndelungată.

Iar dacă războiul se prelungește, eliberarea petrolului din SPR astăzi va limita opțiunile viitoare.

SPR-ul american avea aproximativ 600 de milioane de barili de petrol înainte de războiul din Ucraina. Astăzi, acesta se ridică la 415 milioane de barili.

„Problema cu stocurile de urgență este că le poți folosi o singură dată”, a declarat Neil Atkinson, cercetător invitat la Centrul Național pentru Analiza Energiei. Fără reaprovizionare, „când se termină, se termină”.