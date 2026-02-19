Contrabandă cu zahăr din Brazilia: 3 persoane reținute după percheziții în Ilfov și Buzău

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 6 au făcut, miercuri, șase percheziții în județele Ilfov și Buzău, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă – înstrăinarea de bunuri aflate în tranzit vamal, cesiune fictivă, delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.

Din datele și probele administrate până în prezent a reieșit că, în luna aprilie 2025, cinci persoane, patru bărbați și o femeie, s-au sustras de la efectuarea procedurilor vamale legale și ar fi înstrăinat cantitatea de 75 de tone de zahăr, importată din Brazilia, bunuri aflate în tranzit vamal.

Șase percheziții domiciliare s-au făcut în județele Ilfov și Buzău. Patru persoane bănuite de comiterea faptei au fost depistate și duse la audieri. Față de trei persoane a fost dispusă reținerea, pentru 24 de ore, acestea urmând să fie prezentate magistraților cu propunere legală. În cauză se fac activități pentru depistarea celei de-a cincea persoane bănuită de comiterea faptei. Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6.