Garda Revoluționară Iraniană a confiscat două nave cu combustibil în Golful Persic

Garda Revoluționară Iraniană a declarat că a capturat două nave implicate în contrabanda cu combustibil în Golful Persic, în apropierea insulei Farsi.
Sursă foto: Pexels
Andrei Rachieru
05 feb. 2026, 13:24, Știri externe

Marina Corpului Gărzii Revoluționare Islamice a declarat că a descoperit peste un milion de litri de combustibil de contrabandă la bordul celor două nave și a reținut 15 membri ai echipajului străin, care au fost predați autorităților judiciare.

Navele operau în apropierea insulei Farsi din Golful Persic, a declarat Garda într-un comunicat difuzat de mass-media de stat.

Garda a declarat că navele făceau parte dintr-o rețea organizată care a desfășurat operațiuni de contrabandă cu combustibil în ultimele luni și au fost identificate prin supraveghere și activități de informații înainte de a fi confiscate.

