Contrabanda cu țigări ia avânt. În noiembrie 2025 s-a atins cel mai mare nivel din ultimii 6 ani

Datele publicate marți de Novel arată că piața neagră a crescut în noiembrie 2025 cu 3% până la 12,6% din totalul consumului, comparativ cu 9,6% în septembrie. Este cel mai mare nivel al comerțului ilegal cu țigarete înregistrat în ultimii șase ani.

Media comerțului ilegal din 2025 se situează la 10,6%, comparativ cu nivelul mediu din 2024, de 9%, și este cea mai mare creștere anuală din 2014 până în prezent.

„În noiembrie, se înregistrează majorări ale comerțului ilicit în aproape toate regiunile țării. Cea mai semnificativă creștere este notată în zona de vest, de peste 10 p.p., zonă care devine astfel cea mai afectată de piața neagră, cu o pondere de 20,8%. De asemenea, în București și Ilfov piața neagră crește cu peste 8 p.p., până la 14,6%”, a declarat Marian Marcu, Director General Novel Research.

Din punct de vedere al provenienței produselor, prima sursă pentru piața neagră din România rămâne Bulgaria cu peste 30%, deși se află în scădere cu 5,1%. Ponderea produselor provenite din Republica Moldova crește cu 5,4% până la 23,8%.

În primele 11 luni ale anului, polițiștii de frontieră au confiscat aproximativ 6,2 milioane de pachete de țigări, cu o valoare estimată la peste 137 milioane de lei. Totodată, în aceeași perioadă, au fost ridicate în vederea confiscării peste 65 de tone de tutun vrac și aproximativ 24 de kilograme de tutun pentru narghilea.

Reprezentanții IGPR anunță că anul trecut până la sfârșitul lunii noiembrie au fost destructurate 18 grupuri infracționale. În această perioadă, au fost capturate peste 142 de milioane de țigăriși 3.400 de kilograme de tutun, fiind aplicate 941 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 7.794.000 de lei. Companiile de tutun, aflate în categoria mari contribuabili, virează anual la bugetul statului peste 22 miliarde de lei, reprezentând accize, TVA și alte taxe și contribuții.