18 grupuri de contrabandă destructurate de poliția română

Poliția Română a destructurat 18 grupuri infracționale de contrabandă cu tutun. În primele 11 luni ale anului 2025, au fost descoperite peste 142 de milioane de țigarete și peste 3,4 tone de tutun.

Poliția a desfășurat 416 acțiuni în sistem integrat pentru combaterea contrabandei cu tutun și produse din tutun. Au fost înregistrate 427 de dosare penale, în cadrul cărora au fost cercetate 618 persoane.

Au fost sesizate 488 de infracțiuni prevăzute de Codul Vamal, Codul Fiscal și legea pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Polițiștii au dat 941 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 7.794.005 lei.

142 milioane țigarete confiscate

Polițiștii au descoperit și indisponibilizat 142.090.642 de țigarete și 3.401 kilograme de tutun. Activitățile au fost realizate în cooperare cu alte instituții cu atribuții în domeniu.

Percheziții în Brașov: 30.000 țigarete

La 12 noiembrie 2025, polițiștii din Brașov au pus în aplicare șase mandate de percheziție. Trei persoane fizice ar fi derulat activități de deținere și comercializare de țigarete fără respectarea prevederilor legale.

La percheziții au fost descoperite aproximativ 30.000 de țigarete. Trei persoane – doi bărbați de 51 și 55 de ani și o femeie de 71 de ani – au fost conduse la sediul poliției.

Față de bărbatul de 51 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Operațiunea JUPITER în Bihor: 31.200 țigarete

La 3 noiembrie, polițiștii din Bihor au făcut o percheziție la locuința unui bărbat de 54 de ani și al unei femei de 49 de ani din comuna Cefa. Au fost descoperite 31.200 de țigarete nemarcate sau marcate necorespunzător.

Au fost indisponibilizați și 15.645 de lei și 3.530 de euro. Prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului a fost estimat la peste 40.572 de lei.

Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore. Judecătoria Salonta a dispus față de ambele persoane măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile.

A fost instituit sechestru penal asupra întregii cantități de țigarete și asupra sumelor de bani descoperite.

Activitățile desfășurate de Poliția Română pentru combaterea fenomenului de contrabandă sunt abordate prioritar, fiind luate măsuri permanent, adaptate specificului fiecărei unități.