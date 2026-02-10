Arme din Turcia, aduse și vândute ilegal în Dâmbovița: Un bărbat a fost reținut

Potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, marți, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a dispus punerea în mișcare a a urmăririi penale și a formulat propunere de arestare preventivă a unui inculpat, reținut, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de nerespectare a regimului armelor şi al muniţiilor.

Inculpatul, împreună cu o altă persoană, au vândut în județul Dâmbovița în octombrir 2025 în mod ilegal două arme letale cu țeavă lungă și lisă pentru suma de 2500 de euro, iar în 12 noiembrie 2025 o armă letală cu țeavă lungă și lisă pentru suma de 2000 de euro.

Procurorii și polițiștii au făcut luni în acest dosar 11 percheziții la domiciliile unor persoane din județul Dâmbovița, suspectate că au adus ilegal în România arme din Turcia, apoi le vindeau în județ.