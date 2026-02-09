Prima pagină » Social » Arme din Turcia aduse ilegal în România și vândute în județul Dâmbovița: au loc 11 percheziții

Arme din Turcia aduse ilegal în România și vândute în județul Dâmbovița: au loc 11 percheziții

Au loc 11 percheziții, luni, la domiciliile unor persoane din județul Dâmbovița, suspectate că au adus ilegal în România arme din Turcia, apoi le vindeau în județ.
Opozantul din PNL al lui Bolojan: Pe 13 februarie România află dacă este în recesiune tehnică
Opozantul din PNL al lui Bolojan: Pe 13 februarie România află dacă este în recesiune tehnică
Thuma: Se încearcă userizarea PNL // PNL nu mai are un mesaj articulat
Thuma: Se încearcă userizarea PNL // PNL nu mai are un mesaj articulat
Hubert Thuma: Crin Antonescu a fost trădat / Bolojan a vrut susținere pentru Lasconi sau Geoană
Hubert Thuma: Crin Antonescu a fost trădat / Bolojan a vrut susținere pentru Lasconi sau Geoană
Cum testează NATO interoperabilitatea artileriei la Cincu, în cadrul Dynamic Front 26
Cum testează NATO interoperabilitatea artileriei la Cincu, în cadrul Dynamic Front 26
Tineri încălțați cu adidași pe munte, în plină iarnă, întorși din drum de jandarmii montani
Tineri încălțați cu adidași pe munte, în plină iarnă, întorși din drum de jandarmii montani
Laura Buciu
09 feb. 2026, 11:26, Social

Prchezițiile se fac sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Participă polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu cei ai Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din Poliția Română.

Vezi galeria foto
4 poze

Cele 11 percheziții domiciliare au loc în județul Dâmbovița într-un dosar având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și contrabandă calificată.

Cercetările în cauză vizează activitatea desfășurată de o persoană care ar fi introdus în mod ilegal, din Turcia pe teritoriul României, de arme de foc letale şi de muniţii pentru arme de foc letale, cu scopul comercializării lor cu sprijinul altor persoane. După introducerea în țară, armele au fost depozitate în județul Dâmbovița, fiind vândute ulterior către diverse persoane pe raza aceluiași județ.

Participă, în sprijin, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, inspectoratelor de poliție județene Buzău și Dâmbovița, Direcției pentru Protecția Animalelor, al specialiștilor criminaliști din cadrul Institutului Național de Criminalistică, al luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, precum și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

 

Recomandarea video

Fenomenala diaree de idei prin care două judecătoare au scos-o dintr-un dosar de corupție pe Raluca Moroșanu: „Judecătorul trebuie să fie om, să aibă empatie față de inculpat””
G4Media
2.000 lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie. Cine se încadrează
Gandul
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
Libertatea
Obiectul BANAL din bucătărie care îți scoate căldura din casă fără să-ți dai seama. Specialiștii trag un semnal de alarmă
CSID
Vehiculul născut din resturile armatei ruse. Cum a devenit buggy-ul „Predator” legenda frontului din Ucraina
Promotor