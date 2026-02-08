Prima pagină » Știrile zilei » Cum testează NATO interoperabilitatea artileriei la Cincu, în cadrul Dynamic Front 26

Cum testează NATO interoperabilitatea artileriei la Cincu, în cadrul Dynamic Front 26

Lansatoare de rachete HIMARS ale Armatei Române și ale forțelor poloneze au executat trageri cu muniție reală alături de obuziere autopropulsate CAESAR, în poligonul Cincu, în cadrul exercițiului multinațional Dynamic Front 26, cel mai amplu exercițiu de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale SUA desfășurat în Europa.
Rareș Mustață
08 feb. 2026, 19:25, Social

Zeci de focuri au fost executate duminică, în Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” de la Cincu, de sisteme de artilerie aparținând mai multor state aliate, în cadrul exercițiului Dynamic Front 26, aflat în desfășurare în perioada 26 ianuarie – 13 februarie 2026.

Exercițiul are ca obiectiv principal testarea interoperabilității între diferite sisteme de artilerie NATO, într-un scenariu care presupune coordonarea focului la nivel multinațional și integrarea acestuia în planurile regionale ale Alianței. La tragerile de la Cincu au participat lansatoare HIMARS românești și poloneze, precum și obuziere autopropulsate CAESAR, dislocate în România în cadrul Grupului de Luptă Multinațional.

Pentru forțele poloneze, exercițiul marchează o premieră, fiind prima dată când unități dotate cu sistemul HIMARS execută trageri cu muniție reală în afara teritoriului național. Militarii polonezi au fost integrați în structuri de comandă românești, exercițiul concentrându-se pe schimbul de date, transmiterea misiunilor de foc și aplicarea procedurilor comune NATO la nivel tactic, inclusiv prin utilizarea sistemelor de comandă și control compatibile.

M142 HIMARS este un sistem de artilerie reactivă montat pe șasiu de camion, capabil să lanseze rachete ghidate GMLRS sau rachete ATACMS, fiind proiectat pentru misiuni de lovire la distanță mare, cu un grad ridicat de precizie. Obuzierele CAESAR, de calibru 155 mm, completează aceste capabilități prin mobilitate și timp redus de reacție, fiind considerate unele dintre cele mai moderne sisteme de artilerie din Europa.

Potrivit reprezentanților armatei americane, Dynamic Front 26 este conceput pentru a antrena capacitatea NATO de a integra focurile și efectele în mai multe domenii: terestru, aerian, maritim, cibernetic și spațial, în sprijinul planurilor regionale ale Alianței. Un element central al exercițiului îl reprezintă posibilitatea ca misiunile de foc să fie transmise între sisteme diferite, aparținând unor state diferite, în funcție de disponibilitatea și poziționarea celui mai potrivit mijloc de lovire.

„Acest exercițiu antrenează capacitatea noastră de a face ca toate sistemele să comunice între ele, ceea ce este esențial, pentru că ne permite să trimitem misiuni de foc către platforma care se află în cea mai bună poziție pentru a executa lovitura”, a declarat căpitanul american Jugler.

Dynamic Front 26 se desfășoară simultan în mai multe state aliat. Exercițiul este considerat un test major al modului în care forțele NATO pot acționa coordonat pe Flancul Estic, într-un scenariu de securitate complex, caracterizat de necesitatea unei reacții rapide și integrate.

