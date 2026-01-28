Prima pagină » Social » 900 de militari și 200 de vehicule de luptă, la exercițiul NATO Eagle Spearhead de la Cincu

Aproximativ 900 de militari din Franța, Belgia, Spania, Luxemburg și România cu 200 de vehicule de luptă au participat în aceste zile la exercițiul Eagle Spearhead de la Cincu.
28 ian. 2026

Exercițiul a fost organizat de Grupul de Luptă NATO din România în perioada 19–25 ianuarie, fiind cel mai complex și important exercițiu desfășurat până acum de această structură.

Activitatea a avut loc la Cincu și a urmărit modul în care forțele aliate pot trece rapid de la o prezență menită să prevină un conflict la o acțiune efectivă de apărare, în cazul apariției unei amenințări reale. Exercițiul s-a desfășurat sub autoritatea Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est.

Exercițiul a reunit aproximativ 900 de militari din Franța, Belgia, Spania și Luxemburg – cele patru națiuni care contribuie cu trupe la Grupul de Luptă NATO din România – alături de militari români.

De asemenea, au fost implicate peste 200 de vehicule de luptă.

„Prin acest exercițiu, Grupul de Luptă NATO din România și-a confirmat nivelul ridicat de pregătire și capacitatea de a acționa eficient în sprijinul apărării colective. EAGLE SPEARHEAD 2026 a consolidat cooperarea dintre forțele aliate dislocate în România și națiunea gazdă și a demonstrat că FLF BG poate interveni rapid și coerent, cu toate capabilitățile disponibile, pentru întărirea apărării pe flancul sud-estic al Alianței”, au transmis organizatorii.

Eagle Spearhead face parte dintr-o serie de exerciții organizate de Grupul de Luptă NATO din România în luna ianuarie, alături de Eagle Arrow, axat pe logistică, și Eagle Fury, dedicat perfecționării tragerilor.

Grupul de Luptă NATO din România este condus de Franța, ca națiune-cadru, și este dislocat la Cincu din anul 2022. Grupul este format din aproximativ 1.200 de militari din Franța, Belgia, Spania și Luxemburg și reflectă angajamentul NATO de a asigura o prezență solidă, credibilă și pregătită pentru apărare pe flancul sud-estic al Alianței.

