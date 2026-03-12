Prima pagină » Știrile zilei » Două state încep exerciții militare de amploare NATO, pe fondul războiului din Iran. Cine participă

În Norvegia și Finlanda, au început exercițiile Cold Response („Răspunsul rece”).
Două state încep exerciții militare de amploare NATO, pe fondul războiului din Iran. Cine participă
Sorina Matei
12 mart. 2026, 12:08, Știri externe

Două state NATO și UE încep exerciții militare de amploare NATO, pe fondul războiului din Iran. Este vorba de Norvegia și Finlanda, unde au început exercițiile Cold Response („Răspunsul rece”).

La manevre participă peste 30.000 de militari din 14 țări NATO, inclusiv peste 1.500 din Germania și aproximativ 4.000 din Statele Unite.

Politicienii vor veni să observe manevrele și să discute despre cooperarea viitoare.

Cancelarul german Friedrich Merz se duce în Norvegia, unde se va întâlni cu prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre și cu prim-ministrul canadian Mark Carney.

Pe ordinea de zi: securitatea, armamentul, rachetele spațiale și energia. Pe 12 martie, șefii de guvern vor vizita cosmodromul Andøya, de unde rachetele sunt lansate în spațiu încă din anii 1960. Apoi, ei se vor duce la baza militară Bardufoss.

Acolo, Merz, Støre și Carney vor urmări exercițiile.

Exercițiile, numite „Răspuns Rece”, se concentrează pe apărarea alianței în Arctica europeană, unde Norvegia și Finlanda, membre NATO, au granița comună cu Rusia, și se vor desfășura de data aceasta în perioada 9-19 martie.

Exercițiul a devenit acum parte a Arctic Sentry , misiunea NATO de consolidare a prezenței sale în regiunea polară, lansată pentru a dezamorsa tensiunile cu Trump în legătură cu Groenlanda.
Trump insistă că SUA au nevoie de Groenlanda pentru a respinge amenințările din partea intereselor rusești și chineze în Arctica și că Danemarca nu își poate asigura securitatea. Guvernele Danemarcei și Groenlandei spun că insula nu este de vânzare.
Anul acesta, aproximativ 25.000 de soldați din 14 națiuni – inclusiv SUA și Danemarca – vor participa la Răspunsul la Rece, în mare parte în nordul Norvegiei și Finlandei. Se așteaptă ca SUA să aibă aproximativ 4.000 de soldați prezenți.

