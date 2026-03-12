Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat din cauza conflictului

Conflictul declanșat la sfârșitul lunii februarie a provocat cea mai mare perturbare a traficului aerian din Golf de la pandemia de Covid-19. Numeroase companii aeriene și-au suspendat sau redus drastic cursele din cauza închiderii spațiului aerian și a riscurilor de securitate. Astfel, zeci de mii de călători au rămas blocați în regiune, scrie CNN. În acest context, cei care își permit au apelat la zboruri charter private.

„Cererea pentru zboruri charter private a crescut semnificativ în ultimele zile, pe măsură ce programul companiilor aeriene comerciale a devenit limitat sau imprevizibil”, a declarat pentru CNN John Matthews, fondatorul companiei de aviație privată AirX.

Cererea pentru avioane private a explodat

Potrivit companiilor din domeniu, numărul zborurilor private a crescut rapid în ultimele zile. Bernardus Vorster, directorul general al companiei SHY Aviation, a declarat că în mod normal au loc aproximativ 10-15 zboruri private pe zi din orașe precum Muscat, Dubai sau Riyadh. Săptămâna trecută însă numărul acestora a urcat la 98 de zboruri într-o singură zi.

Clienții sunt în principal familii extrem de bogate, corporații multinaționale care își relochează executivii sau grupuri mari. De asemenea și echipe sportive sau echipe de producție aflate în turnee apelează la această măsură.

Prețurile au crescut spectaculos

Creșterea cererii, numărul limitat de aeronave disponibile și costurile mai mari de asigurare au dus la scumpiri semnificative. De exemplu, un zbor privat de aproximativ cinci ore din Muscat către Istanbul pentru un grup de 12 persoane și câinele lor a costat 145.000 de dolari. Înainte de conflict, același zbor ar fi costat aproximativ 60.000 de dolari, ceea ce înseamnă o creștere de peste 140%.

Costurile sunt mai mari și pentru că avioanele se întorc de multe ori goale în regiune. Clienții plătesc practic ambele segmente ale zborului.

Istanbul, destinația preferată

La începutul conflictului, aeroporturile preferate pentru plecare au fost Muscat și Riyadh. Se considera că aceste coridoarele aeriene erau mai stabile. Ulterior, și Dubai a devenit un punct important de plecare iar mulți expatriați și turiști încearcă să părăsească Emiratele Arabe Unite. Cea mai populară destinație este Istanbul, datorită proximității față de Orientul Mijlociu. Și orașe precum Atena sau Mumbai sunt frecvent alese.

Specialiștii spun însă că zborurile private nu pot compensa perturbarea masivă a transportului aerian comercial. Un avion privat transportă în medie aproximativ 12 pasageri, iar în regiune sunt disponibile doar 40-50 de aeronave.

În timp ce zeci de mii de oameni încearcă să părăsească Orientul Mijlociu, guvernele din întreaga lume organizează zboruri de repatriere pentru cetățenii lor. Statele Unite au anunțat deja că au facilitat peste douăzeci de zboruri charter pentru evacuarea americanilor din regiune.