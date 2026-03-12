Elveția analizează impactul celei mai recente anchete comerciale a SUA

Elveția a fost supusă celor mai mari tarife comerciale impuse de SUA în Europa, când Donald Trump a impus în august o taxă de 39% asupra produselor importate din această țară, scrie Reuters.

În noiembrie, Berna a încheiat un acord inițial care a redus tarifele la 15%, reflectând rata aplicată Uniunii Europene.

De atunci, Elveția a început negocierile pentru formalizarea acordului, pe care Washingtonul a insistat să îl încheie până la sfârșitul lunii martie.

Administrația Trump a declarat miercuri că lansează anchete comerciale privind capacitatea industrială excesivă a 16 parteneri comerciali majori, inclusiv Elveția, și privind acuzațiile de muncă forțată.

Guvernul elvețian a declarat joi că a primit o scrisoare din partea reprezentantului comercial al SUA cu privire la această măsură și că cele două părți discută dacă și în ce măsură această investigație va afecta negocierile privind acordul comercial.

Separat, grupul industrial Swissmem a transmis că Elveția nu a luat măsuri pentru a genera o capacitate industrială excesivă.

„Elveția nu urmărește o politică industrială menită să creeze în mod artificial o capacitate excesivă, așa cum fac alte regiuni economice cu subvenții extinse”, a subliniat grupul Swissmem într-un comunicat.

Swissmem a afirmat că Elveția a oferit companiilor americane acces liber la piață, prin eliminarea tarifelor de import pentru produsele industriale și prin oferirea de condiții favorabile investitorilor și lucrătorilor.

„Prin urmare, este cu atât mai important ca guvernul elvețian să continue negocierile cu SUA privind un acord tarifar și să protejeze Elveția ca locație de producție de atacurile motivate politic”.